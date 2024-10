Nach Netflix-Serie "Monster" Menendez-Brüder werden zum Halloween-Kostümtrend

Nicholas Alexander Chavez (l.) und Cooper Koch verkörpern in "Monster" die Brüder Lyle und Erik Menendez. (ncz/spot)

17.10.2024

Durch die Netflix-Serie "Monster" ist der Fall von Lyle und Erik Menendez derzeit wieder in aller Munde. Der Look der Brüder, die wegen des Mordes an ihren Eltern verurteilt sind, wird nun sogar zum Trend bei Halloween-Kostümen.

Neben Klassikern wie Vampiren, Hexen oder Monstern werden auch Popkultur-Trends immer öfter zum Halloween-Kostüm. Nach dem Erfolg der Netflix-Serie "Monster" über die Menendez-Brüder, die 1993 wegen der Ermordung ihrer Eltern verurteilt wurden, bahnt sich nun offenbar ein neuer Trend an: Auf der Verkaufsplattform eBay werden derzeit verschiedenste Kostüme mit den Namen der Brüder (Lyle, 56, und Erik, 53) beworben.

Laut "TMZ" wird dort etwa ein orangefarbener Gefängnis-Overall mit der Aufschrift "Los Angeles County Jail" unter dem Titel "Lyle Menendez Costume Overalls" angeboten. Ein weiterer Verkäufer bietet ein blaues "LA COUNTY JAIL"-T-Shirt zum Verkauf an und bewirbt dies als "Menendez-Uniform".

Aber auch der Gerichtssaal-Look der Brüder lässt sich für das Gruselfest nachmachen – etwa mit einem dunkelblauen Crewneck-Pullover, der auf eBay mit dem Nachnamen beworben wird. Auch auf TikTok ist der Trend bereits angekommen: Hier verkleiden sich User etwa als Tennis spielende Menendez-Brüder vor Gefängniszeiten im Preppy-Stil der 1980er Jahre oder aber in den Outfits aus dem Prozess.

Hoffnung für die Menendez-Brüder?

Lyle und Erik Menendez wurden 1996 für den Mord an ihren Eltern im August 1989 zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt. Der Gerichtsprozess wurde ab 1993 im TV übertragen und die Geschichte gilt als einer der bekanntesten True-Crime-Fälle. Durch die zweite Staffel der Netflix-Serie "Monster" unter dem Namen "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez", die seit September 2024 beim Streamingdienst verfügbar ist, ist der Name der Brüder derzeit wieder in aller Munde. Beide kritisierten die von Ryan Murphy erschaffene Serie stark.

Bis heute behaupten die Brüder unnachgiebig, dass ihre Handlungen aus der Angst vor einem Leben voller körperlicher, emotionaler und sexueller Misshandlung herrührten. Erst am 3. Oktober 2024 gab der Staatsanwalt von Los Angeles bekannt, dass sein Büro eine Berufung der Brüder aus dem Mai 2023 aktiv prüft. Eine Entscheidung könnte es noch diesen Monat – vielleicht pünktlich zu Halloween – geben.