19.01.2021 14:23 Uhr

Menowin Fröhlich gibt Drogen-Rückfall zu: „Ich habe Koks genommen“

Eigentlich hatte alles so gut für Menowin Fröhlich angefangen. Er war dieses Mal festentschlossen, es aus der Drogen- und Alkoholhölle zu schaffen und wollte sein gesamtes Leben umkrempeln.

Im Dezember vergangenen Jahres war er guter Dinge, dass er es dieses Mal endlich durchziehen würde und wollte sich auch in den Entzug begeben. Doch jetzt gibt er zu, dass er wieder rückfällig geworden ist.

Er musste Therapie absagen

In seiner eigenen TVNOW-Doku „Menowin – Mein Dämon und ich“ lässt sich Menowin Fröhlich bei seinem Weg begleiten, das scheint ihn aber nicht davon abgehalten zu haben, wieder zu Drogen und Alkohol zu greifen.

Eigentlich wollte er Anfang Dezember in den Drogenentzug gehen, sagte diesen aber kurz vorher ab, der Grund: Er nahm nur einen Tag zuvor wieder Kokain und mit Drogenrückständen im Blut, hätte er die Therapie nicht antreten dürfen.

Menowin hatte einen Rückfall

Was war passiert? Wie sooft in der Vergangenheit feierte Menowin im Dezember ziemlich ausgelassen und habe dann die Kontrolle verloren, wie er erzählt: „Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Das war dämlich und das weiß ich“, erklärt der gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Er gibt kleinlaut zu: „Ich habe zu viel getrunken und wollte dann mehr. Ich habe auch Koks genommen. Ich gebe es zu, ich bin kaputt, ich hatte einen Rückfall.“

Jetzt hat er, drei Wochen später, seine Therapie begonnen und befindet sich in der Klinik. „Ich habe in meinem Leben schon viele Rückschläge eingesteckt. Die ersten Wochen in der Klinik haben mir unheimlich gutgetan. Ich bin auf dem richtigen Weg und habe meinen Dämonen den Kampf angesagt“, berichtet er.

Er will abnehmen

Auch auf Instagram zeigt sich das Schwergewicht motiviert, will neben seiner Drogensucht auch sein massives Übergewicht angehen: „Meine Lieben es ist endlich raus ich habe den Kampf gegen den Dämon begonnen! Ich weiß dass mir ein harter Kampf und ein weiter Weg bevorsteht aber dies nehme ich in Kauf! Auch der Kampf gegen den Kilos habe ich begonnen und wie ihr sieht bin ich erfolgreich damit!“

Dass er abnehmen will, hat Menowin in den vergangenen Jahren immer wieder gesagt, doch diesmal scheint er motiviert und zeigt sich auf einem neuen Bild beim Training – warum er dabei ein mit Schmutz beflecktes T-Shirt trägt, bleibt wohl sein Geheimnis.

Seine Fans stehen auf jeden Fall hinter ihm: „Sehr gute Nachricht, für sowas sind die Profis da. Man muss es einfach zulassen. Du wirst es schaffen“, schreibt einer!

(TT)