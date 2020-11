26.11.2020 20:40 Uhr

Menowin Fröhlich: „Menschen wie Senay sind für mich eine Gefahr“

Menowin Fröhlich steckt mal wieder knietief in Problemen. Nicht nur, dass er gegen seine Drogensucht ankämpft, auch steht er quasi mit einem Bein im Gefängnis. Eine wichtige Gerichtsverhandlung steht ihm bevor.

Vor über einem Jahr war Menowin Fröhlich in einen Autounfall verwickelt. Obwohl der Sänger keinen Führerschein besitzt, setzte er sich ans Steuer. Noch dazu war er alkoholisiert.

Senay ist an seiner Seite

Bei dem Unfall war zum Glück kein anderer Fahrer involviert und auch der 33-Jährige kam unbeschadet davon. Trotzdem steht im nun die Gerichtsverhandlung bevor, dabei lässt er sich für eine neue TVNOW-Doku begleiten.

Eine, die immer an seiner Seite ist, ist seine Frau Senay Ak. Doch es ist nicht zu übersehen, dass sie ebenfalls mit den Nerven am Ende ist und sich nichts sehnlicher wünscht, dass endlich Ruhe einkehrt.

Menowin ist misstrauisch

In einer neuen Folge der Doku hofft Menowin, dass seine Frau Senay auf ihn wartet, sollte er ins Gefängnis müssen. Das sichert sie ihm zu, doch der Ex-DSDS-Sänger bleibt misstrauisch.

„Ich will sie jetzt auch nicht ankreiden oder so. Wenn ich jetzt wüsste, meine Frau muss vielleicht in zwei Tagen in den Knast, ich würde total durchdrehen. Ich könnte das gar nicht. Ich würde ihr wie so ein Affe am Hals rumhängen. Ich kann das in Worten nicht beschreiben. Fakt ist einfach nur: Ich hab’s nicht gespürt“, so Menowin.

Tut Senay ihm nicht gut?

Anstatt Verständnis für die Frau zu zeigen, die seit zehn Jahren an seiner Seite ist, egal durch welche Höhen und vor allem Tiefen Menowin gerade gegangen ist, fühlt er sich allein gelassen und gibt ihr sogar die Schuld.

Gegenüber seiner Mutter erklärt er: „Menschen wie die Senay sind für mich eine Gefahr in meinem Leben. Ich komme mir vor, als müsste ich alles alleine machen. Ich hänge in der Luft“, klagt der Sänger mit dem roten Bart.

Kommt er von den Drogen los?

Menowin will es jetzt aber endlich schaffen und sagt den Drogen den Kampf an. Er hat sich einen Therapieplatz gesucht und hofft, dass er den Entzug diesmal endgültig durchziehen wird. Wird er es diesmal endlich schaffen?

TVNOW zeigt 40 Folgen der neuen Doku „Menowin – Mein Dämon und ich“ ab dem 23. November täglich.

(TT)