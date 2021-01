31.01.2021 20:45 Uhr

Menowin Fröhlich und die Abnehmlüge

Menowin Fröhlichs Kinder wissen nichts von seinem Entzug. Dafür ließen sich der einstige DSDS-Sänger und seine Frau etwas einfallen.

Der einstige DSDS-Star Menowin Fröhlich wuchs als Kind bei seiner drogenabhängigen Mutter Silvia auf. In der TVNow-Doku „Menowin – Mein Dämon und ich“ sprach er vor einigen Wochen über seine Alkohol- und Drogenabhängigkeit.

Weil er die noch immer nicht überwinden konnte, ist der Musiker seit dem 28. Dezember leider wieder in Therapie. Seine Kinder wissen jedoch nichts von seiner Therapie. Stattdessen haben sich die Eltern eine Ausrede einfallen lassen: „Dem Großen haben wir gesagt, dass Menowin zum Abnehmen in die Klinik gehen muss, um wieder dünner zu werden, weil man auch krank werden kann, wenn man zu dick wird. So haben wir es ihm zu verstehen gegeben,“ erklärte seine Frau Senay jetzt in der TV-Doku.

Die Kinder fehlen ihm

Seine Kinder nicht zu sehen, sei für den Sänger besonders schwer, so Menowin: „Als ich da reingegangen bin, haben meine Kinder geweint, das ist schon hart. Klar fehlen mir meine Kinder, es fehlt einfach etwas.“ Besonders seine Frau Senay habe nicht allzu viel Kontakt zu ihm, so Menowin kürzlich im ‘Promiflash’-Interview: „Den Kontakt halte ich natürlich, indem ich zu festen Zeiten telefoniere.“

Mit seinen ältesten Kindern telefoniere er jeden Tag: „Weil hier muss man ja auch die Handys und sowas abgeben, damit man sich auf das konzentriert, was hier passiert.“ Nur zu seiner Frau sei das Verhältnis angespannt: „Ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen mehr zeigen würde, dass es ihr… na ja, dass sie halt auch ein bisschen mehr den Kontakt mit mir haben will. Es ist gerade nicht so toll.“

Die ganze Geschichte

Seit 17 Jahren ist Menowin kokainsüchtig. Immer wieder verschob der 33-Jährige den Gang in die Klinik und griff erneut zum Kokain. Das einstige Ausnahmetalent musste tief fallen, um endlich einzusehen, dass es Hilfe braucht. Jetzt soll sich alles ändern: Seit Ende Dezember befindet sich der Sänger in Therapie der VITOS-Übergangseinrichtung Riedstadt für Drogenabhängige. Mittlerweile ist er seit vier Wochen drogenfrei.

Wie es dazu gekommen ist, warum er jetzt nach mehreren vergeblichen Anläufen und verschiedenen Rückfällen doch den Weg in eine Therapiestätte gefunden hat und wie es ihm dabei geht, zeigt die 2. Staffel der Real-Life-Doku „Menowin – Mein Dämon und ich“ ab sofort in neuen Ausgaben.