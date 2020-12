21.12.2020 16:12 Uhr

Menowin Fröhlichs erschreckende Strafakte: 38 Taten in 20 Jahren

Menowin Fröhlich hat mittlerweile 38 Straftaten begangen. Bereits im zarten Alter von 14 Jahren wanderte der Sänger zum ersten Mal in den Knast.

“DSDS“-Star Menowin Fröhlich (33) wuchs als Kind bei seiner drogenabhängigen Mutter Silvia auf. In der “TVNow“-Doku “Menowin – Mein Dämon und ich“ widmete er sich in einer Folge jetzt seiner kriminellen Vergangenheit und gestand, dass er mittlerweile 38 Straftaten angesammelt hat und bereits mit 14 im Jugendarrest landete.

Menowin hat seinen Lehrer beklaut

„Ich habe mit zwölf schon angefangen zu rauchen und mit 13 fing das an, dass man ab und zu dann auch mal einen Joint geraucht hat.“ Und weiter: „Zappzarapp stand ich dann vor Gericht, weil ich meinem Lehrer 50 Euro geklaut habe. Der Arme, der war immer so nett.“ Irgendwann sei er sogar mal mit einer Schreckschusspistole in die Schule gekommen.

Er wollte sich Respekt verschaffen

„Ich wollte damit nicht rumballern oder so, sondern da ging es darum, dass alle gucken, wenn ich zu Schule komme, dass ich mir Respekt verschaffe.“ Aber der 33-Jährige hatte in der Vergangenheit auch immer wieder Probleme mit Drogen und Alkohol. Seine Frau Senay dazu in der Doku: „Das war eigentlich gut damals, dass er nicht bei DSDS gewonnen hat, weil wenn er Erster geworden wäre, wüssten wir nicht, ob er vielleicht noch lebt“, so Senay.

Drogenprobleme bei DSDS

“Gerade in diesem Moment hatte er ja total mit Drogen zu kämpfen und das hätte ihm nicht gutgetan.“ Doch was hat den Musiker damals in die Sucht getrieben? Seine Mutter Silvia glaubt, dass sie selbst mit Schuld daran war, weil sie selbst abhängig von Heroin und Kokain gewesen war: „Das macht ein Kind kaputt. Seine kleine Seele. Das tut dann weh und dann hat man sich betäubt. Und ich mache mir Vorwürfe. Ich gebe mir selber die Schuld.“

Menowin will endlich abnehmen

Neben der Sucht haben dem Sänger bis zuletzt auch immer wieder seine überschüssigen Pfunde zu schaffen gemacht. Neben einem Alkohol- und Drogenentzug will Menowin nun aber endlich sein Gewicht angehen. Denn von der Figur, wie vor 10 Jahren bei seiner DSDS-Teilnahme, kann er aktuell nur Träumen.

Im Gespräch mit klatsch-tratsch.de erklärt er, wo er sich in Zukunft sehe: „Das ist eine Frage, auf die ich jetzt nicht antworten kann, aber auf jeden Fall ganz woanders und viel dünner“, so Menowin lachend. (Bang/KT)