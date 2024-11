Jahresrückblick mit Steffen Hallaschka „Menschen, Bilder, Emotionen“: Diese Promis sind 2024 dabei

Steffen Hallaschka präsentiert zum zweiten Mal den RTL-Jahresrückblick. (sv/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 16:11 Uhr

Zum zweiten Mal moderiert Steffen Hallaschka den traditionellen Jahresrückblick bei RTL. Am 11. Dezember lässt er in "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" mit zahlreichen prominenten Gästen das Jahr Revue passieren.

Am 11. Dezember präsentiert Steffen Hallaschka (52) um 20:15 Uhr live den RTL-Jahresrückblick. Es ist das zweite Mal, dass der Moderator die Zuschauer durch die Show "Menschen, Bilder, Emotionen" führt, die viele Jahre von Günther Jauch (68) moderiert wurde. Am Montag (25. November) gab RTL die Gäste und Themen seines Jahresrückblicks bekannt. Zusammen mit unter anderem TV-Koch Tim Mälzer (53), Bahnradsportlerin und Olympiasiegerin Kristina Vogel (34) und vielen weiteren prominenten Gästen blickt Hallaschka auf das Jahr 2024 zurück.

Olaf Scholz spricht über Ampel-Aus und Neuwahlen

Zu Gast ist Bundeskanzler Olaf Scholz (66), der mit Hallaschka über die Ereignisse seit dem Bruch der Ampel-Regierung und die Neuwahlen sprechen wird.

Leben nach dem Coming-out

In diesem Sommer sorgte Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (49) für die Liebes-Überraschung des Jahres. Auf Instagram machte er seine Beziehung mit Étienne Bousquet-Cassagne (35) öffentlich. In "Menschen, Bilder, Emotionen" spricht das Paar über die Reaktionen sowie seinem Umgang mit der Öffentlichkeit.

Rückblick von Hape Kerkeling

Nur zwei Tage vor der Live-Sendung feiert Hape Kerkeling (59) seinen 60. Geburtstag. In "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" will der Entertainer über den Beginn seiner TV-Karriere und sein Comeback als Kunstfigur Horst Schlämmer sprechen. Mit einer Niederlage, aber viel Aufmerksamkeit in der TV-Landschaft feierte auch Stefan Raab (58) im September sein Comeback. Dabei unterlag der Entertainer erneut im Boxring gegen Regina Halmich (48), worüber die frühere Weltmeisterin im Studio mit Steffen Hallaschka sprechen wird.

Olympia und Heim-EM

Auch sportliche Großereignisse finden Platz bei "2024! Menschen, Bilder, Emotionen". Sei es die Goldmedaille der deutschen Basketball-Mannschaft um Kapitänin Svenja Brunckhorst (33) und Sonja Greinacher (32) bei den Olympischen Spielen in Paris oder der Medaillen-Triumph von Rekord-Schwimmer Josia Topf (21) bei den Paralympics. Auch Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) ist Thema der Show.