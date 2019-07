Merkel sitzt heute wieder im Bayreuther Backofen

Donnerstag, 25. Juli 2019 09:48 Uhr

Schweißgebadete Besucher und Sänger: Es ist wieder Festspielzeit! In Bayreuth starten die Richard-Wagner-Festspiele – mit einem neuen „Tannhäuser“, Angela Merkel und traditionell fast unzumutbaren tropischen Temperaturen. Diesmal auch draußen.

Es ist wieder Festspiel-Zeit auf dem Grünen Hügel: In Bayreuth beginnen heute die Richard-Wagner-Festspiele. Zahlreiche Prominente werden bei sommerlicher Hitze auf dem roten Teppich erwartet – allen voran Bundeskanzlerin und Wagner-Fan Angela Merkel. Allerdings überraschenderweise ohne Ehemann Joachim Sauer! Außerdem stehen unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn, Kulturstaatsministerin Monika Grütters (alle CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Franz Herzog von Bayern, Gloria Fürstin von Thurn und Taxis sowie die Fernsehschauspieler Michaela May und Udo Wachtveitl auf der Gästeliste.

Auch in diesem Jahr werden die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Festspielhaus (verächtlich „Scheune“ genannt) verschärft. Es gibt einen Zaun, Taschenkontrollen und viel Polizei. Eine Sache dürfte den Gästen aber weit mehr zu schaffen machen als das und die Holzsitze: der Hitzehammer. Bei erwarteten tropischen Temperaturen dürfte es erneut wieder unzumutbar heiß werden in Richard Wagners nicht-klimatisiertem Festspielhaus auf dem Grünen Hügel.

Turbinen wälzen die Saalluft um

Wenn die Türen geschlossen sind, beginnt dort für 1974 Besucher der Hitze-Horror – es weht gar kein Lüftchen mehr. Einigen macht die Hitze so sehr zu schaffen, dass sie die Vorstellung mittendrin verlassen müssen, einige brauchen sogar medizinische Hilfe. Wie heiß es in dem Kasten wirklich wird, vermag keiner zu sagen, einige sprechen von Saunaluft und Temperaturen von um die 50 Grad. Auf der Bühne dürfte es angesichts der hitzeerzeugenden Scheinwerfer noch heißer sein. Es wäre nicht das erste Mal, wenn Besucher kollabieren oder vorsorglich den Ofen verlassen.

„Turbinen an der schattigen Ostseite des Hauses sorgen für Luftaustausch, auf Sparflamme während der Akte, auf Hochtouren in den Pausen“, so der ‚Tagesspiegel‘. „Dreimal pro Pause werden je 60.000 Kubikmeter Sauerstoff umgewälzt, was die Temperatur im Saal jedesmal um immerhin 1 bis 2 Grad absenkt.

Und warum baut man nicht einfach eine Klimaanlage ein? Erstens sei es nicht jeden Sommer so heiß (ach?), zweitens trockne das Holz (der komplette Saal ist daraus gezimmert) und auch die Stimmbänder der Sänger aus, heißt es in Berichten.

38 Grad draußen

Am Festspielort werden um die 38 Grad erwartet. Auf dem Programm des Eröffnungstages steht in diesem Jahr ein neuer „Tannhäuser“. Der geht rund drei Stunden. Regisseur Tobias Kratzer inszeniert Wagners frühe Oper neu und bringt eine durchaus unterhaltsame, „teilweise witzige“ Version auf die Bühne, wie Festspielleiterin Katharina Wagner am Vortag enthüllte. Am Pult steht der russische Star-Dirigent Waleri Gergijew. Die Titelrolle singt Stephen Gould.

Dafür wurde am Vortag der Eröffnung das gut gehütete Geheimnis gelüftet, wer im kommenden Jahr den neuen „Ring des Nibelungen“ inszeniert. Festspiel-Chefin Wagner verkündete eine ziemliche Überraschung: Der 29 Jahre alte österreichische Regisseur Valentin Schwarz und der zehn Jahre ältere finnische Dirigent Pietari Inkinen sollen Wagners vierteiliges Opus magnum 2020 auf die Bühne bringen. (dpa/KT)