Serien-Projekt von Jonathan Franzen Meryl Streep: Hauptrolle in Serien-Adaption von „Die Korrekturen“?

SpotOn News | 27.09.2024, 23:16 Uhr

Medienberichten zufolge soll Oscar-Preisträgerin Meryl Streep die Hauptrolle in der Serien-Adaption von Jonathan Franzens Mega-Bestseller "Die Korrekturen" übernehmen.

Mit seinem Roman "Die Korrekturen" (engl. "The Corrections") gelang dem US-amerikanischen Schriftsteller Jonathan Franzen (65) im Jahr 2001 der große Durchbruch. Das über 700 Seiten lange Werk erzählt die Geschichte eines älteren Ehepaars aus dem Mittleren Westen, das angesichts des rapiden gesundheitlichen Verfalls des Familienvaters seine drei erwachsenen Kinder noch einmal zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest in ihrem Elternhaus zu versammeln will. Neben dieser Rahmenhandlung widmet der Roman auch noch jedem einzelnen Kind einen ausführlichen eigenen Handlungsstrang.

Vorherige Adaptions-Versuche scheiterten

Wie das Magazin "Variety" berichtet, unternimmt der Autor des Bestsellers derzeit einen weiteren Versuch, sein Mammut-Werk als Serie zu adaptieren. Vorherige Versuche des Pay-TV-Senders HBO, den Stoff auf die Leinwand zu bringen, waren bereits vor einem Jahrzehnt krachend gescheitert. Für die Hauptrolle der verzweifelten Familienmutter Enid Lambert hat sich Jonathan Franzen dem Bericht zufolge die Hollywood-Ikone Meryl Streep ("Der Teufel trägt Prada", 75) auserkoren.

Von dem Serien-Deal will "Variety" durch zuverlässige Insider erfahren haben, von offizieller Seite wurde dies jedoch bislang noch nicht bestätigt. Erfolgsautor Franzen soll seinen Roman höchstpersönlich für den Bildschirm adaptiert haben und zudem bei der Verfilmung als ausführender Produzent fungieren. Finanziert werden soll die vielversprechende neue Serie von den CBS Studios.

Meryl Streep war zuletzt unter anderem in der erfolgreichen Hulu-Komödie "Only Murders in the Building" zu sehen, für die sie sowohl für den Golden Globe als auch für den Emmy nominiert wurde.