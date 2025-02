Nach sechs Jahren Ehe Meryl Streeps Tochter Mamie Gummer lässt sich scheiden

Mamie Gummer mit ihrem Noch-Ehemann und den gemeinsamen Kindern. (obr/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 10:22 Uhr

Meryl Streeps Tochter Mamie Gummer hat die Scheidung von ihrem Mann Mehar Sethi eingereicht. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und war sechs Jahre verheiratet.

Die "Good Wife"-Schauspielerin Mamie Gummer (41) hat laut dem US-Klatschportal "TMZ" am Donnerstag die Scheidung von ihrem Ehemann Mehar Sethi eingereicht. Die Tochter von Oscarpreisträgerin Meryl Streep (75) gab laut Gerichtsdokumenten "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für das Ehe-Aus an.

Das Paar hatte sich im Februar 2019 das Jawort gegeben. Nur zwei Wochen später kam ihr erster gemeinsamer Sohn Peter zur Welt. 2021 folgte Tochter Mary. Die Schauspielerin beantragt dem Bericht zufolge das gemeinsame Sorgerecht für die beiden Kinder im Alter von fünf und drei Jahren. Wie aus den Dokumenten weiter hervorgeht, leben Gummer und Sethi bereits seit Mai 2023 getrennt.

Nicht die einzige Trennung

Für Gummer ist es bereits die zweite gescheiterte Ehe. Von 2011 bis 2013 war sie mit Schauspieler Benjamin Walker (42) verheiratet. Gummer ist die älteste Tochter von Schauspiellegende Meryl Streep und Don Gummer (78). Das Paar gab im Oktober 2023 nach 45 Jahren und vier gemeinsamen Kindern die Trennung bekannt. Die beiden lebten zu diesem Zeitpunkt bereits seit über sechs Jahren getrennt.

Neue Liebe für Meryl Streep

Streep soll Gerüchten zufolge inzwischen mit ihrem "Only Murders in the Building"-Co-Star Martin Short (74) liiert sein. Wie Insider verrieten, sei die Romanze zwischen den beiden das "am schlechtesten gehütete Geheimnis" am Set der erfolgreichen Hulu-Serie gewesen. Beide Schauspieler dementieren die Beziehung bisher. Er und Meryl Streep seien nur "sehr gute Freunde, mehr nicht", ließ Short etwa einen Sprecher via "People" ausrichten. Der 74-Jährige ist seit 2010 verwitwet. Mit seiner Frau, die an Eierstockkrebs verstarb, war er 30 Jahre verheiratet. Aus der Ehe entstammen drei Kinder.

Die vierte Staffel von "Only Murders in the Building" startete am 27. August 2024 beim US-Streamingdienst Hulu. In Deutschland zeigt Disney+ die Erfolgsserie, eine fünfte Staffel ist bereits beschlossene Sache.