Messerstecherei bei Dreharbeiten mit Anne Hathaway

Freitag, 21. Juni 2019 15:58 Uhr

Momentan laufen die Dreharbeiten für Anne Hataways (36) Remake von “The Witches”. Am Dienstag kam es am Set jedoch zu einer Tragödie. Während des Drehs wurde offenbar einem Crew-Mitarbeiter in den Hals gestochen.

Derzeit laufen in den Warner Bros.-Studios in Leavesden, Hertfordshire die Dreharbeiten für eine neue Version des Hexenfilms “The Witches”. Der Streifen soll Oktober 2020 in die Kinos kommen. In dem Remake von „Hexen hexen“ aus dem Jahr 1990 soll unter anderem Anne Hathaway (36) vor der Kamera stehen. Am Dienstag ereignete sich am Set jedoch ein tragischer Zwischenfall, wie jetzt bekannt wurde.

Messerstecherei wegen Teebeutel

Die Briten-Zeitung “The Sun” berichtet von einer eigentlich belanglosen Ursache eines eskalierenden Streits. Ein Mitarbeiter des Sets soll sich bei einem anderen Mann darüber beklagt haben, weil dieser seinen Teebeutel ausgepresst habe. Daraufhin entstand ein Tumult, bei dem der 54-jährige Täter zunächst einen Mann zur Seite stieß, um dem Opfer in den Hals zu stechen.

Laut Polizeiangaben soll der Notruf um 12:35 von den Warner Bros Studios aus eingegangen sein. Das Set wurde nach dem Vorfall geräumt und abgesperrt. Allerdings ist nicht bekannt, ob sich Anne Hathaway in der Nähe des Tumults befand.

Der schwerverletzte Mann wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Der Täter befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam. Die Umstände des Vorfalls werden noch ermittelt. Warner Bros äußerte sich bisher noch nicht zu dem Vorfall.