Mesut Özil feiert schrille Henna-Nacht mit der Verlobten

Hierzulande als Polterabend bekannt, feierte Mesut Özil (30) gestern mit seiner Verlobten Amine Gülse (26) eine Henna-Feier. Diese finden in der Türkei traditionell in der Nacht vor einer Hochzeit statt.

Es dürfte ein schrilles,fröhliches Fest gewesen sein, als Fußballstar Mesut Özil und seiner Verlobte Amine gestern Abend in Istanbul zur traditionellen Henna-Nacht einluden. Vergleichbar mit der hierzulande benannten Polternacht, ist die Henna-Nacht in der Türkei die letzte offizielle Feier vor einer anstehenden Hochzeit. Dabei wird der Abschied der Braut aus dem Familienhaus gefeiert. Es dürfte eine kurze Nacht für das Brautpaar gewesen sein, denn: die Trauung findet bereits heute in Istanbul statt.

Auf Videos die nun auf Instagram auftauchten ist zu sehen, wie die Verlobte des FC-Arsenal Stars durch die Gäste tanzt. Dabei beweist die „Miss Turkey“ von 2014 ihr Rhythmusgefühl. In einem dunkelroten, langen Kleid bewegt sie sich elegant zu orientalischen Klängen wie aus 1000 und eine Nacht. Die Farbe des Kleides steht dabei für Fruchtbarkeit und Wohlstand in der bevorstehenden Ehe. Etwas unbeholfen hingegen wirkte Mesut beim tanzen. Vielleicht fand er vor der Trauung ja noch etwas Zeit, um vor der großen Hochzeitsfeier zu üben.

Orientalische Traumhochzeit

Als Hochzeits-Location, wählte das Brautpaar einen osmanischen Palast aus dem 19.Jahrhundert. Heute beherbergt der ehemalige Palast das Luxushotel „Four Seasons“. Die Kosten für die Hochzeit dürften enorm sein. Allein schon die Hochzeitsnacht in der dazu passenden Edel-Suite kostet stolze 23.000€! Im Gegenzug jedoch, rief Mesut Özil am Donnerstagabend über Soziale-Netzwerke dazu auf, für hilfsbedürftige Kinder zu spenden. Von den Einnahmen der Spendenaktion, will Mesut 1000 Operationen hilfsbedürftiger Kinder finanzieren.

Zu der Feier erwaten Ex-Nationalspieler Mesut Özil und Amine Gülse rund 300 Gäste. Sogar der türkische Präsident Erdogan (65) erhielt eine Einladung. Türkischen Medien zufolge, soll Erdogan sogar Trauzeuge des Brautpaars sein! Wie viel an dem Gerücht dran ist, wird sich im Laufe des Tages zeigen. Aufgrund der anstehenden Länderspiele dieses Wochenende, dürften jedoch keine aktuellen Nationalspieler auf der Gästeliste stehen.