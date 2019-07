Mesut Özil: Raubüberfall in London – zum Stand der Dinge

Freitag, 26. Juli 2019 11:32 Uhr

Was für ein Horror-Szenario: Mesut Özil und sein Teamkollege Sead Kolasinac (26) wurden gestern von einer bewaffneten Gang überfallen. Was ist passiert?

Am Donnerstag war Fußballprofi Mesut Özil gegen 17 Uhr mit seinem Teamkollege Sead Kolasinac im Nordosten Londons unterwegs und wurde dabei Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Das berichtet die Briten-Zeitung “Daily-Mail”. Die Täter hatten es auf den 112.000 Euro teuren Geländewagen des Weltmeisters von 2014 abgesehen.

Dabei wurden die beiden Spieler des FC Arsenal London von einer mit Messern bewaffneten Motorrad-Gang angegriffen. Die Kriminellen umzingelten die „Mercedes“ G-Klasse zunächst, worauf sich Kolasinac den Tätern mutig stellte obwohl diese ihre Waffen auf ihn richteten. Özils-Kumpel sprang aus dem Geländewagen und versetzte einem der Angreifer einen Schlag.

Daraufhin gab Mesut der am Steuer saß Vollgas und versuchte die Motorrad-Fahrer abzuschütteln. Die Gang eröffnete eine waschechte Verfolgungsjagd und raste den Fußballprofis durch die englische Hauptstadt hinterher.

Allerdings schaffte es der Ex-Nationalspieler nicht die bewaffnete Gruppe abzuhängen. Rund eine Meile später sprangen die Sportler aus dem SUV und flüchteten in das türkische Restaurant “Lyka”. Die Köche und Kellner des Lokals reagierten blitzschnell und stürmten auf die Straße, um die beiden Kumpels zu verteidigen.

„Den Spielern geht es gut“

Innerhalb kürzester Zeit traf die Londoner Polizei ein. Allerdings zu spät. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits über alle Berge. “Es gab keine Festnahmen. Wir ermitteln weiter”, bestätigte ein Sprecher der Scotland Yard. Die beiden Spieler erlitten jedoch nichts weiter als einen Schock. „Den Spielern geht es gut“, so Sprecher von Arsenal London.

Die Fußballstars kennen sich bereits seit ihrer Kindheit. Sead Kolasinac bewies während des Überfalls, was für ein guter Freund von Mesut er ist. Schließlich stellte er sich den Tätern todesmutig. „Mit mir macht man so etwas nicht. Ich habe die Angreifer in die Flucht geschlagen und meinen Mann gestanden“, so der 26-Jährige.