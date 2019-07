Mesut Özil: So schlecht geht es ihm nach dem Überfall

Montag, 29. Juli 2019 13:48 Uhr

Vergangenen Donnerstag wurden Mesut Özil (30) und sein Teamkollege Sead Kolasinac (26) Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Mittlerweile nehmen die Teamkollegen wieder am Trainingsbetrieb des FC Arsenal London teil. Allerdings verzichtete Trainer Unai Emery (47) am Wochenende auf einen Einsatz der Freunde gegen Olympique Lyon. „Sie sind noch nicht bereit“, so sein Kommentar.

Am Donnerstag Nachmittag war Fußballprofi Mesut Özil mit seinem guten Freund Sead Kolasinac in London unterwegs. Dabei wurden die Arsenal-Stars von einer kriminellen Motorrad-Bande überfallen (wir berichteten). Die mit Messer bewaffneten Täter hatten es offenbar auf Mesuts Mercedes G-Klasse abgesehen. Nach einer schnellen Flucht mit Verfolgungsjagd konnten die beiden Teamkollegen jedoch entkommen. Die komplett in schwarz gehüllten Verdächtigen konnte von der Polizei bisher noch nicht gefasst werden.

Nicht im Kader

Allerdings verkündete der ehemalige Nationalspieler am Samstag über Instagram, dass es ihm nach dem Alptraum gut gehe. Sein Trainer sah das am Wochenende jedoch anders.

Am Sonntag absolvierte das Londoner-Team ein Testspiel gegen Olympique Lyon. Özil und Kolasinac standen dabei nicht im Kader. Auf einer Pressekonferenz erklärte der Coach warum er auf die Spieler verzichtete. „Die Spieler sind noch nicht bereit ein Spiel zu bestreiten. Es ist kein guter Moment zu spielen wenn ihr Kopf nicht bei 100 Prozent ist“, so der 47-Jährige.

Spieler bekommen Zeit

„Das sind sehr persönliche Umstände und das Wichtigste ist, dass sie sich gut fühlen, sicher fühlen, und für ihre Familie unbesorgt sind“, erklärte Emery weiter. „Wir werden jetzt von Tag zu Tag schauen. Morgen prüfen wir wieder, wie es ihnen geht“, der Trainer scheint den Spielern also noch Zeit geben zu wollen.

Der Horror-Nachmittag scheint den Fußballern wohl doch stärker zugesetzt zu haben als sie über soziale Netzwerke zugeben.