Musik Formel 1: Metallica rocken Grand Prix von Abu Dhabi 2025 Metallica wird beim Großen Preis von Etihad Airways in Abu Dhabi 2025 auftreten. Die Heavy-Metal-Legenden werden am 6. Dezember ein After-Race-Konzert auf Yas Island spielen. Am 3. Dezember werden James Hetfield und Co. ihr allererstes Konzert in Bahrain im Beyon Al Dana Amphitheatre spielen. Tickets für die Show in Bahrain sind am Donnerstag, den 24. […]