Hymnen des Herzschmerzes leben weiter Mexikanische Musiklegende Paquita la del Barrio stirbt mit 77 Jahren

Paquita la del Barrio 2021 auf der Bühne bei den Billboard Latin Music Awards in Florida. (rho/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 23:31 Uhr

Mit ihren Liedern über den Verrat von Männern stärkte sie Millionen Frauen: Am 17. Februar ist die mexikanische, preisgekrönte Sängerin Paquita la del Barrio gestorben.

Die mexikanische Musiklegende Paquita la del Barrio starb am Montagmorgen im Alter von 77 Jahren in ihrem Haus in Veracruz. Die gefeierte Sängerin wurde dreimal für einen Grammy nominiert und 2021 für ihr Lebenswerk bei den Billboard Latin Music Awards geehrt. Ihr Tod wurde von ihren Medienvertretern auf Instagram bekannt gegeben.

Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Die Sängerin mit der kraftvollen Stimme soll mit gesundheitlichen Problemen gekämpft haben. "Mit tiefem Schmerz und Traurigkeit bestätigen wir den sensiblen Tod unserer geliebten Paquita la del Barrio in ihrem Haus in Veracruz", heißt es in einer Erklärung, die "Associated Press" vorliegt. "Sie war eine einzigartige und unwiederholbare Künstlerin, die in den Herzen von uns allen, die sie kannten und ihre Musik genossen, unauslöschliche Spuren hinterlassen wird."

Paquita la del Barrio, geborene Francisca Viveros Barradas, wurde 1947 im mexikanischen Bundesstaat Veracruz geboren. Sie war für Song-Texte bekannt, die Frauen stärken und Männer mitunter verunglimpfen. Einige ihrer bekanntesten Hits sind "Tres Veces te Engañé" (dt. Dreimal habe ich dich betrogen) und "Rata de Dos Patas" (dt. Zweibeinige Ratte), die zu Hymnen des Herzschmerzes und Verrats wurden.

Musikwelt in Trauer

"Ruhe in Frieden, deine Musik und dein Vermächtnis werden immer in unseren Herzen leben", endet die Erklärung. Die digitale Welle des Mitgefühls hat gerade erst begonnen. Die Nachricht von ihrem Tod löste eine Flut von Trauerbekundungen in den sozialen Medien aus. Apple Music schrieb auf der Plattform X: "RIP Paquita la del Barrio, die feministische Ikone aus Mexiko, die sang, was andere sich nicht trauten, zu sagen."

RIP Paquita la del Barrio, the feminist icon from Mexico who sang what others were afraid to say. pic.twitter.com/MJFcypLV3g — Apple Music (@AppleMusic) February 17, 2025

Das mexikanische Kulturministerium kondolierte auf X: "Ihr Repertoire mit mehr als 40 Plattenproduktionen, darunter Rancheras, Banda und Norteñas, zeichnete sich dadurch aus, dass sie ihre Stimme gegen Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen erhob. Ruhe in Frieden."