Micaela Schäfer hat sich Katzenaugen verpassen lassen

24.04.2021 22:18 Uhr

Micaela Schäfer will es schon wieder wissen - sie hat sich erneut unter's Messer gelegt und der Eingriff soll dazu noch ziemlich schmerzhaft gewesen sein.

Das Erotik-Model, das einst als süßes, natürliches Mädchen bei „GNTM“ bekannt wurde, ist heute berühmt für ihre zahlreichen Schönheitsoperationen, darunter Po-Implantaten, Herzchen-Brustwarzen und modellierten Bauchmuskeln, natürlich neben mehreren Eingriffen im Gesicht. Auch für Kontaktlinsen begeisterte sich Micaela Schäfer in letzter Zeit vermehrt, doch jetzt hat sie ihre Augen sogar chirurgisch verändern lassen. Einmal Cat-Eyes bitte!

„Nach Corona immer noch geil aussehen“

Bei dem Eingriff wird mit einem speziellen Fadenlifting die Haut rund um die Augenpartie so gestrafft, dass die eigentümliche Katzen-Augen-Form ganz automatisch entsteht. In den USA ist das zur Zeit der neueste Schrei und auf den Beauty OP-Trendzug will natürlich auch Micaela aufspringen.

„Ich mache den Eingriff jetzt definitiv nur dafür, dass ich nach Corona, wenn wieder geshootet wird und wieder Messen stattfinden, die Kunden sagen: ‚Die Schäferin sieht ja noch geil aus, die buchen wir wieder'“, erklärte sie gegenüber RTL und ließ sich danach bei der OP sogar mit der Kamera begleiten. „Ich lag ja schon zehn, elfmal auf dem OP-Tisch. Ich freu mich einfach wahnsinnig“.

Schmerzhafter Eingriff

Nach Freude sah das Ganze allerdings nicht aus, Schäfer schien schon bei der Betäubung unter ziemlichen Schmerzen zu leiden. Was tut man nicht alles für die Schönheit… Am Ende ist das Ergebnis zumindest für den Venus-Star gelungen. „Es war schon ganz schön ruckelig bei der OP und man hat sich schon wie beim Facelift gefühlt. Ich seh direkt den Unterschied und ich finds auch richtig gut und gar nicht too much“.

Ihr Freund findet’s gut

Aber vielleicht findet Micaelas Freund Adriano es ja too much? Nö, der habe sich das nämlich „komplett anders und schlimmer“ vorgestellt, sagte er gegenüber RTL. „Sieht wirklich gut aus“. Na dann sind ja offenbar alle zufrieden. Und Michaela ist nun eine echte Cat-Woman.

Die OP-Ankündigung kommt im Übrigen nur wenige Tage nach dem überraschenden Geständnis, dass der Trash-TV-Star bereits mit 37 (!) gegen das Corona-Virus geimpft wurde. Nach ihrem Instagram-Beitrag hatten viele ihrer Follower sie dafür kritisiert und ihr nicht ganz abgekauft, dass sie wirklich den echten Impfstoff erhalten hat.

Die Hausärztin hatte was übrig

Doch das Erotik-Model klärte schnell auf. Sie habe den Impfstoff schon bekommen, weil er „sonst im Mülleimer gelandet wäre“. Bei ihrer Hausärztin habe sie auf der Warteliste gestanden und dann einfach Glück gehabt. Ihr Freund hatte sie dann auf die Idee gebracht, sich das nicht nehmen zu lassen. „Alles andere wäre doch in so einer Situation eine Katastrophe“, so Micaela gegenüber RTL.