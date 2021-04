Micaela Schäfer kassiert Shitstorm nach Corona-Impfung

13.04.2021 16:31 Uhr

Das ging nach hinten los: Micaela Schäfer hat sich gegen Corona impfen lassen. Euphorisch teilt sie diese guten Neuigkeiten mit ihren Followern. Doch die sind alles andere als begeistert...

Vor wenigen Tagen erhält Micaela Schäfer (37) ihre erste Corona-Impfung. Diesen Moment hält sie auf Instagram fest und sorgt damit für einen handfesten Shitstorm. Denn die User sind ganz und gar nicht begeistert und das lassen sie die 37-Jährige auch spüren.

Micaela Schäfer freut sich über Corona-Impfung

Nur in BH bekleidet posiert Micaela auf der Arztliege, hält ihren Impfpass in den Händen und strahlt übers ganze Gesicht. Den Beitrag versieht sie mit den Worten: „Juchu ! Endlich geimpft! Noch nie war ich so aufgeregt wie gestern bei einer Spritze! Toll, dass es jetzt mit großen Schritten vorwärts geht und wir hoffentlich bald wieder Sorglos zusammen Zeit verbringen können, egal wo und mit wem.“

Micaela Schäfers Fans sind sauer

Bei den Fans und Followern ist die Freude allerdings nicht ganz so groß wie bei Micaela. Unter dem Post findet sich zahlreiche wütende Kommentare. Der Grund? Die 37-Jährige wäre doch noch gar nicht an der Reihe! „Es wurden weiterhin viele alte und vorerkrankte Menschen nicht geimpft. Aber diese junge Dame! Auch wenn ich Ihren Gesundheitszustand natürlich nicht kenne, bin ich mir sicher, dass andere mehr Anrecht darauf hätten!“, wütet ein Follower. Unterstützung bekommt Micaela allerdings von Promi-Kollege Julian F. M. Stoeckel. Er kommentiert unter dem Beitrag: „OMG – So viele negative, frustrierte und persönlich diffamierende Kommentare! Unsäglich!“ Recht hat er!

„Promibonus“ für Corona-Impfung?

Um die Absurdität zu vervollständigen, werfen ihr einige User sogar vor, einen Vorteil aus ihrem Promidasein zu ziehen: „Ich dachte, es es werden erst ältere Menschen geimpft. Oder haben einige einen Promibonus?“, stichelt einer von ihnen. Schenkt man dem wild gewordenen Mob Glauben, so wäre die ehemalige GNTM-Kandidatin die Impfreihenfolge einfach umgangen. Wie genau sie das gemacht haben soll, erklären die empörten Follower allerdings nicht.

Gründe für eine Corona-Impfung

Was die wütenden User dabei scheinbar vergessen: Nicht nur sichtlich kranke oder alte Menschen gehören zur bevorzugten Risikogruppe. Ist ein nahestehendes Familienmitglied beispielsweise pflegebedürftig, erhalten Angehörige ebenfalls eine Impfeinladung. Welche Gründe tatsächlich hinter der vorzeitigen Impfung stecken, verrät das Nacktmodel bislang nicht. Muss sie auch gar nicht. Schließlich ist Micaela niemandem Rechenschaft schuldig. (AB)