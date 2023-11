Stars Micaela Schäfer: Lieber skandalfrei

Micaela Schäfer - Red Carpet BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2023, 13:10 Uhr

Die 40-Jährige will negative Schlagzeilen um ihre Person unbedingt vermeiden.

Micaela Schäfer ist stolz darauf, keine öffentlichen Skandale zu haben.

Die Ex-Dschungelcamperin wurde 2006 durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‘ bekannt. Mittlerweile ist sie als Reality-Star und Erotik-Model erfolgreich. Abgesehen von ihrer Vorliebe für freizügige Outfits pflegt die 40-Jährige ein Saubermann-Image. Öffentliche Rosenkriege oder Party-Exzesse sucht man bei ihr vergeblich. „Ich bin definitiv der sauberste Realitystar überhaupt! Also ich habe keine Drogenskandale, keine Scheidungsskandale. Ich habe eigentlich gar keine Skandale!“, sagt sie im ‚Promiflash‘-Gespräch am Rande der Dreharbeiten zu ‚B:Real‘. „Ich persönlich finde es immer sehr schade, dass andere, die dann vielleicht andere Skandälchen haben, auf ein anderes Level hochsteigen können, weil sie gerade den richtigen Ex-Mann haben.“

Die TV-Bekanntheit betont, dass sie niemandem mit ihrer Freizügigkeit brüskieren wolle. „Bei mir ist ja auch alles kontrolliert und ich habe auch Anstand, ich habe auch Respekt. Also ich zeige nicht einfach Brüste in irgendeiner Show oder auf irgendeinem roten Teppich, das wird dann oft verwechselt“, stellt sie klar.

Seit Beginn ihrer Promi-Karriere habe Micaela darauf geachtet, keine negativen Schlagzeilen zu produzieren. „Ich habe mir immer gesagt: Ich möchte nie irgendeinen Steuerskandal haben oder einen Alkoholskandal! Also irgendwas Blödes möchte ich nie haben und wird auch hoffentlich nie passieren“, erklärt sie.