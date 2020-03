Micaela Schäfer muss leider wieder öfter vor die Webcam

Erotik-Model Micaela Schäfer kann aufgrund der Corona-Krise einige ihrer DJ-Auftritte nicht wahrnehmen.

Die Auszieh-Königin verdient den Großteil seines Lebensunterhalts eigentlich mit zahlreichen DJ-Auftritten am Wochenende. Da aufgrund der pandemischen Ausmaße der COVID-19-Infizierungen fürs erste alle ihre Gigs abgesagt wurden, wird Micaela jetzt wieder mehr Nacktshows vor der Webcam anbieten. Sie erklärt RTL: „Jetzt werde ich definitiv öfter Cam-Shows machen – ganz klar. Also erstens, ich brauche immer was zu tun, es ist total seltsam, am Wochenende zuhause zu sein. Ich langweile mich zu Tode. Und deswegen werde ich jetzt mehr Zeit vor der Cam verbringen.“

Quelle: instagram.com

„Es ist katastrophal“

Aber es ist auch eine Frage des Geldes, wie sie weiter erklärt: „In den zwei Monaten, in denen ich nicht arbeiten kann, rechne ich schon mit 20-30.000 Euro, die mir da durch die Lappen gehen.“ Immerhin seien die Flüge schon gebucht und könnten nicht mehr storniert werden. Micaela resümiert: „Meine aktuelle berufliche Situation ist katastrophal. Man wird natürlich auch total gestoppt. Es geht nichts voran, du kannst keine neuen Projekte vorantreiben. Im Prinzip bin ich jetzt fast arbeitslos.“

Auf Insta schrieb Schäfer zu einem Bild: „Wir sitzen alle im gleichen Boot , der eine hat sicher mehr zu kämpfen als der andere daher dürfen wir uns nicht verlieren und egoistisch sein aber auch das Miteinander Lachen nicht vergessen in dieser schweren Zeit.“

Durch ihre Cam-Shows hat die 36-Jährige Gottseidank die Chance, weiterhin Geld zu verdienen. Andere Ballermann-Stars wie beispielsweise Willi Herren und Mia Julia müssen derweil bereits um ihre Existenz bangen.