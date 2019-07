Micaela Schäfer träumt von einem Nackt-Shooting mit Wendlers Laura

Mittwoch, 31. Juli 2019 06:44 Uhr

Micaela Schäfer hat große Pläne für Wendlers Laura. Die 35-Jährige war im Sommer 2018 selbst im ‚Sommerhaus der Stars‚ zu sehen. Dort kämpfte sie mit ihrem damaligen Lebenspartner Felix Steiner um den Sieg. Nun hat sie verraten, welchem Paar sie in diesem Jahr die Daumen drückt und was sie mit einer der Teilnehmerinnen vorhat.

Als ‚Bang Showbiz‘ Micaela nach ihren Favoriten in der aktuellen Staffel von ‚Das Sommerhaus der Stars‚ fragte, musste diese erst einmal eine Weile nachdenken: „Ich muss grad mal überlegen, wen ich da so wirklich mag. (…) Also ich habe nicht wirklich einen krassen Favoriten muss ich sagen. Ich mag die Jasmin vom Willi sehr. Aber sonst, ist es echt dieses Mal eher ein bisschen unsympathisches Sommerhaus finde ich. Da sind nicht wirklich so Leute drin, wo ich sage: ‚boah sind die geil!‘ – Also geil sympathisch. Ich glaube da werden richtig die Fetzen fliegen.“

„Muss wahrscheinlich erst den Wendler fragen“

Neben der Frau des Schlagerstars hat es ihr aber auch eine andere Ballermann-Star-Freundin angetan. „Ich persönlich mag auch die Laura sehr. Also mit der würde ich auch gerne mal was machen. Also so beruflich“, so die Nacktschnecke.

Was genau, sie mit der 19-Jährigen vorhat verriet sie ebenfalls: „Ein Nackt-Shooting oder Erotik-Clip, die finde ich wirklich toll. Und ich muss wahrscheinlich eh erst den Wendler fragen, aber ich werd da mal dranbleiben. Weil ich find die ist auch noch so rein irgendwie, noch so unverbraucht.“

Für den Liebsten von Laura hat sie auch einige freundliche Worte übrig und erklärt weiter: „Sie wird halt immer durch den Wendler so ins Negative gezogen, aber ich hab den Wendler auch schon ein paar Mal kennengelernt und find den nett. Also ich versteh gar nicht, warum alle so auf ihm herumhacken. Aber ich glaube im Sommerhaus werden sie zu kämpfen haben.“