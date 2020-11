18.11.2020 07:12 Uhr

Michael B. Jordan ist der „Sexiest Man Alive“

Ein "cooles Gefühl": Schauspieler Michael B. Jordan ist zum neuen "Sexiest Man Alive" gekürt worden. Nicht nur er selbst ist stolz darauf.

Schauspieler Michael B. Jordan (33) ist vom „People“-Magazin zum „Sexiest Man Alive 2020“ gekürt worden. Die Auszeichnung für den 33-Jährigen, der bekannt ist für seine Rollen in „Nächster Halt: Fruitvale Station“, „Creed“ und „Black Panther“, wurde in der Show „Jimmy Kimmel Live!“ verkündet. Dort erschien Jordan zunächst im gelben Ganzkörperanzug mit Smiley-Maske, die er schließlich abnahm, um sich feiern zu lassen.

Es sei ein „cooles Gefühl“, erklärte der Hollywood-Star im „People“-Magazin: Bei diesem Klub sei er gerne Mitglied. Zum „Sexist Man Alive“ wurden unter anderem auch schon John Legend, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Idris Elba, Adam Levine, Channing Tatum und David Beckham gekürt. Die Frauen in seiner Familie werden „definitiv stolz“ auf diesen Titel sein, so Michael B. Jordan.

Seine Zukunftspläne

Der Schauspieler begann seine Karriere mit Auftritten in Serien wie „The Wire“ und „Friday Night Lights“. Dann feierte er Erfolge mit Filmen wie „Fruitvale Station“, „Creed“ und „Creed II“ sowie in der Rolle als Erik Killmonger in „Black Panther“. Jordan hofft, in zehn Jahren mehr Regie führen und produzieren zu können als vor der Kamera zu stehen. Und bis dahin wolle er eine Familie gründen. „Ich möchte auf der ganzen Welt etwas bewirken und nicht nur durch die Rollen, die ich spiele.“

(hub/spot)