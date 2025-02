Stars Michael B. Jordan: Karriere kommt vor Liebe

Michael B. Jordan attends Creed III prem Mexico Feb 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler hat derzeit keine Zeit zum Daten.

Michael B. Jordan ist zu sehr auf seine Arbeit fokussiert, um nach der Liebe zu suchen.

Der ‚Sinners‘-Darsteller ist seit über zwei Jahren Single, seit seine Romanze mit Lori Harvey zu Ende ging. Aber der Star hat kein Problem mit dem Alleinsein, da er sich auf seine Karriere konzentriert und glaubt, dass die richtige Person zur richtigen Zeit auftauchen wird.

Im Gespräch mit dem US-amerikanischen ‚GQ‘-Magazin erklärt er: „Ich stolpere nicht darüber. Ich bin so auf die Arbeit konzentriert. Ich würde wollen, dass jemand in den Fluss meines Lebens passt, dorthin, wo ich bin. Und das ist Timing, richtig?“

Der Schauspieler betont: „Man kann die richtige Person treffen und zur falschen Zeit da sein, und es klappt einfach nicht. Ich denke, dass die Person, die für mich die richtige sein wird, mit dem Timing übereinstimmt, wer sie als Person ist, wo ich in meinem Leben stehe und wie offen ich dafür bin.“

Der 38-Jährige möchte eines Tages eine Familie gründen. Allerdings fühlt er sich noch nicht bereit dazu, da er der „beste Vater“ für seine zukünftigen Kinder sein will. Derzeit sei er „wettbewerbsorientiert“ und wolle lieber an seiner Karriere arbeiten. „Mein Vater hatte zwei Kinder in diesem Alter. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man sich mit der Zeit, die man investiert, etwas Solides aufbaut“, erläutert Michael.

Auf die Frage, wie lange er noch „versuchen wird, alles zu tun“, erklärt der Star: „Ich hoffe, dass es eines Tages Klick macht und es heißt: Du musst nicht mehr in dem Tempo arbeiten, in dem du deine ganze Karriere lang gearbeitet hast. Ich denke, das kommt bald. Aber das habe ich schon vor zehn Jahren gesagt.“