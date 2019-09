Michael B. Jordan und Zendaya: Wem steht der Anzug besser?

Die Hollywoods-Stars Zendaya (23) und Michael B. Jordan (32) trugen zu Events denselben stylishen Anzug. Wir kommen nicht umhin uns zu fragen: Who wore it better?

Zendaya oder Michael B. Jordan – selten werden diese beiden Newcomer miteinander verglichen, dabei haben sie viel gemeinsam. Sie beide sind seit Jahren in Hollywood aktiv, ihre Karrieren stiegen aber jeweils in den vergangenen zwei Jahren wie Leuchtraketen in den Himmel. Und beide gelten als wahre Fashion-Victims, die auch vor unkonventionellen Looks nicht zurückschrecken.

Mamor-Anzug von Berluti

Dies zeigte sich jetzt wieder bei ihrer Outfitwahl. Sowohl der „Black Panther“-Star, als auch die ehemalige Disney-Prinzessin entschieden sich für einen grauen Anzug mit schwarzen Mamor-Muster des Labels Berluti. Michael B. Jordan trug den Look im Februar bei der Vanity Fair Oscar-Party, während Zendaya ihn erst dieses Wochenende bei der Icons Party des Modemagazins Harper´s Bazaar anhatte.

Zendaya als moderne Pretty Woman

Es ist interessant zu sehen, wie ein ein und dasselbe Outfit an zwei Personen so unterschiedlich aussehen kann. Der Frauenschwarm Jordan sieht in dem extravaganten Anzug modisch, sexy und auf eine moderne Art klassisch aus.

Bei Zendaya hingegen wirkt der Look wie eine coole, edgy Hommage an Julia Roberts, als diese zu den Golden Globe-Awards im Jahr 1990 im grauen Herren-Anzug erschien. Mit schweren Smoky Eyes und offenen Locken versprüht die junge Schauspielerin eine erotische Energie, die bewusst mit männlichen Attributen spielt.

Das Rennen war knapp, aber der Punkt geht an Zendaya – allein für den Mut in einem Herrenanzug zu solch einem Top-Event zu erscheinen. Bei der ‚Icons Party‘ von Harper’s Bazaar gab im Übrigen auch Caro Daur (23) mit ihren Muskeln aus Stahl an und das Ehepaar Kaulitz absolvierte seinen ersten Auftritt nach der Hochzeit.

Wer sieht besser aus: Michael B. Jordan oder Zendaya? Michael B. Jordan Zendaya Abstimmen Michael B. Jordan 0%, 0 votes Zendaya 100%, 3 votes View questions