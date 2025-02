Er hatte sich auf den Auftritt gefreut Michael Bolton sagt nach Not-OP Konzert in London ab

Michael Bolton während eines Auftritts in Australien. (wue/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 16:26 Uhr

Michael Bolton muss sich nach einer länger zurückliegenden Not-OP weiterhin erholen. Der US-Musiker hat ein ursprünglich für Juli 2025 geplantes Konzert in London abgesagt.

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Michael Bolton (71) öffentlich gemacht, dass er sich aufgrund eines Hirntumors einer Notoperation unterziehen musste. Die OP verlief damals erfolgreich, der US-amerikanische Musiker muss sich aber weiterhin erholen. Aus diesem Grund hat Bolton in einer Story auf seinem offiziellen Instagram-Account mitgeteilt, dass ein ursprünglich für den Juli geplantes Konzert nicht stattfinden wird.

Video News

Der Auftritt, der am 5. Juli in der Londoner O2 Arena stattfinden sollte, sei abgesagt. "Ihr alle wisst, wie sehr ich mich auf diese Show gefreut habe, aber ich erhole mich immer noch von der Operation", schreibt der Sänger. Bolton, der Ende Februar seinen 72. Geburtstag feiert, bedankt sich gleichzeitig für die Unterstützung seiner vielen Fans auf der ganzen Welt, "für all eure Liebe und positive Energie im vergangenen Jahr".

Bolton machte im Januar 2024 die Operation öffentlich

Über seine Social-Media-Kanäle, unter anderem via Facebook, hatte Bolton im Januar 2024 von seiner Diagnose und der Operation berichtet. 2023 sei mit "unerwarteten Herausforderungen" für ihn geendet: "Kurz vor den Feiertagen wurde festgestellt, dass ich einen Gehirntumor hatte, der sofort operiert werden musste. Dank meines unglaublichen medizinischen Teams war die Operation ein Erfolg."

Der Grammy-Gewinner, zu dessen Hits unter anderem "How Am I Supposed to Live Without You" gehört, erhole sich nun zu Hause davon und sei "umgeben von der enormen Liebe und Unterstützung" seiner Familie. In den kommenden Monaten wolle Bolton sich auf seine Genesung konzentrieren, teilte er damals mit. Deshalb lege er eine "vorübergehende Pause" vom Tourleben ein. Bald wolle er jedoch wieder auf der Bühne stehen, hieß es. Die Rückkehr wird nun wohl noch einige Zeit dauern.