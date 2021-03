Michael Bully Herbig und 10 Stars in „Last One Laughing“: Wer lacht, fliegt raus

13.03.2021 21:30 Uhr

Zehn der lustigsten und bekanntesten Comedians Deutschlands haben in der deutschen Version des internationalen Prime Video-Hits "LOL: Last One Laughing" eine gemeinsame Aufgabe: Bloß nicht zu lachen!

Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Spaßvogel Michael Bully Herbig ist der Gastgeber der Show und diese zehn Star-Comedians Deutschlands nehmen unter seinen wachsamen Augen die Herausforderung an, unter keinen Umständen zu lachen: Denn wer lacht, fliegt raus! Mit dabei sind Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian sowie Teddy Teclebrhan.

Mirco Nontschew ist wieder da

Und endlich oder aus der Versenkung aufgetaucht: RTL-„Samstag nacht“-Comedy-Urgestein und der König der Grimassen, Mirco Nontschew! Der war zuletzt 2010 im Kino und 2013 in einigen Folgen von „Willkommen bei Mario Barth“ zu sehen – danach verschwand der großartige Komiker in der Versenkung, di Gründe bislang unklar. Nun also sein Comeback bei „LOL: Last one Laughing“.

Die sechsteilige deutsche Version des internationalen Comedy-Reality-Formats von Prime Video startet am 1. April exklusiv bei Prime Video in Deutschland und Österreich sowie über 240 weiteren Ländern und Territorien.

„Sensationelles Feedback aus Amerika“

Michael Bully Herbig, der den Gastgeber mimt, plauderte nun über die neue Amazon-Show: „Weil eine Show wie die unsrige auch in anderen Ländern gestreamt werden kann, wird bei Amazon verschärft darauf geachtet, ob der Inhalt politisch korrekt ist oder ob er womöglich in einem Land als anstößig wahrgenommen werden könnte“, sagte er im Interview mit dem Branchendienst „dwdl.de“. „Das heißt, die Schleife, die diese Produktion durchwanderte, war eine weitaus größere, als wir das in Deutschland gewohnt sind. Sie ging bis nach L.A.“

Die Resonanz sei allerdings großartig gewesen, der Filmemacher nennt es ein „sensationelles Feedback aus Amerika“. Und das zeige ihm, „dass wir mit ,LOL‘ absolut auf internationalem Niveau mitspielen“.

Seine Gastgeberrolle erklärt Herbig so: „Ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich habe nur zugeguckt“. Und weiter: „Du kannst bei diesem Format nichts vorher skripten. Ich selbst hatte auch keine Ahnung, was da auf mich zukommt.“

Darum geht’s in „LOL: Last One Laughing“

Die Comedy-Profis stehen vor einer ungewohnten Aufgabe: Sie sollen zwar ihre Kollegen zum Lachen bringen, sie dürfen dabei aber selbst keine Miene verziehen. Nicht nur Stand-Up, Charakterkomik oder Improvisation, auch voller Körpereinsatz ist gefragt.

Die Teilnehmer stehen dabei unter ständiger Beobachtung, alles wird minutiös gefilmt: Michael Bully Herbig überwacht im Control Room auch die kleinste Gesichtsentgleisung. Wer keine ernste Miene mehr zum lustigen Spiel machen kann, scheidet gnadenlos aus. Wer am Ende als letzter lacht, dem winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

Übrigens: Herbig, Vater eines Zehnjährigen, stellte eine nicht unwesentliche Bedingung für seine Teilnahme: Die Show sollte familientauglich machen. Teenager sollten genauso darüber lachen können wie Neunzigjährige. Aber gibt’s auch Witze unterhalb der Gürtellnie, oder wo ist bei „LOL: Last One Laughing“ die Grenze des guten Geschmacks? „Der eine trägt den Gürtel am Hals, der andere am Knöchel.“

Das Original

„LOL: Last One Laughing“ knüpft in Deutschland an den Erfolg des globalen Showformats von Prime Video an, das bereits in Japan, Mexiko und Australien zu sehen und auch in Spanien bereits in Produktion ist.

Diese Produktion ist eine Adaption der beliebten japanischen Amazon Original Serie, „HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental“ von und mit Hitoshi Matsumoto, der zehn Comedians in einen „Kampf des Lachens“ hinter geschlossenen Türen führt.

