Michael Clifford: Entschuldigung für alte Tweets

Sexismus und Homophobie: Michael Clifford will damit nichts mehr zu tun haben. Heute jedenfalls. Deshalb entschuldigt sich der 5 Seconds of Summer-Sänger für alte beledigende Twitter-Posts.

Der 5 Seconds of Summer-Sänger betont, dass er heute eine andere Person sei als noch vor ein paar Jahren. 2012 hatte der 24-Jährige sexistische und homophobe Inhalte auf Social-Media-Plattformen geteilt.

hi. I am so fucking sorry for all the dumb shit I did when I was younger. I am a different person now with a much better understanding of the world. some people have access to a digital megaphone a bit earlier than they should, unfortunately, I was one of them.

— michael clifford (@Michael5SOS) June 14, 2020