Michael Douglas: Dreht er schon bald mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones?

Michael Douglas würde liebend gerne mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones vor der Kamera stehen. Der 75-jährige Schauspieler würde gerne mit seiner Partnerin zusammenarbeiten und lobte ihr „großartiges“ Talent als Mimin.

‚People Now‘ sagte er über die Möglichkeit eines Auftrittes seiner Frau in einer dritten Staffel der Serie ‚The Kominsky Method‚:

„Sicher, wenn wir ein drittes Jahr bekommen und ich sie überzeugen und da hineinreden kann. Es wäre großartig, mit ihr zu arbeiten; wir haben das noch nicht wirklich gemacht, außer bei ‚Traffic‘, aber mit jemandem zu arbeiten, den man so gut kennt. Ich würde Catherine willkommen heißen. Es hilft, wenn man den anderen Schauspieler kennt und sie ist eine großartige Schauspielerin.“

„Manchmal strengen wir uns bei Fremden mehr an“

Douglas hatte zuvor gebeichtet, er glaube, „Wohlwollen“ sei das Geheimnis einer glücklichen Ehe, und betonte, es sei wichtig, immer Einsatz zu zeigen. ‚Us Weekly‘ sagte er:

„Ich denke, es liegt einfach am Wohlwollen. Weißt du, ich denke, manchmal nehmen wir die Person, die einem am nahesten steht, für selbstverständlich. Ich würde sagen, manchmal strengen wir uns bei Fremden mehr an, als wir es bei der Person tun, die uns am nahesten steht. Und ich habe immer versucht, mich daran zu erinnern, wie viel Glück ich habe und was eine außerordentliche Lady sie ist, und mich täglich an diese Art Respekt zu erinnern.“

Die Hollywood-Legende bezeugte außerdem, dass ihre Liebe für Catherine „nur weiter wächst“ und keine Grenzen kennt.

„Wir feierten vor kurzem unseren 18. Hochzeitstag und neben der echten Liebe, die immer weiter wächst, denke ich, dass die Tatsache, dass wir in der gleichen Industrie sind, uns wirklich hilft, zu verstehen, was passiert“, so Douglas weiter. „Es war großartig, dass sie heute hier war und eines dieser netten Dinge teilte, wo dein Partner total versteht, was passiert.“