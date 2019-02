Michael Douglas: „Ich mag dieses ängstliche Gefühl nicht“

Mittwoch, 6. Februar 2019 21:36 Uhr

Michael Douglas hat mit zunehmendem Alter begriffen, wie kostbar Zeit wirklich ist. Der Hollywood-Darsteller gesteht, dass er heute viel mehr Wert auf gute Planung legt als früher. Mit 74 wisse er, dass er nur noch eine begrenzte Anzahl an Jahren vor sich habe.

„Der Vorteil des Alterns ist, dass du viel bedachtsamer auswählt, wie du deine Zeit verbringst. Statt einfach mit dem Strom zu schwimmen, wachst du morgens auf und denkst darüber nach, was du diese Woche tun wirst und wie du deine Zeit verbringen wirst. Die Kinder und Catherine ziehen mich immer auf, weil ich Urlaube stets drei bis sechs Monate vorher plane. Du planst viel mehr, weil du plötzlich nicht mehr diese unbegrenzte Menge an Zeit hast. Deine Zeit ist jetzt begrenzt“, offenbart der Schauspieler.

Quelle: instagram.com

„Ich mag dieses ängstliche Gefühl nicht“

Der Zahn der Zeit habe außerdem Spuren an seinem Gedächtnis hinterlassen. „Erinnerung ist hart. Es dauert länger, sich Zeilen zu merken und ich mag dieses ängstliche Gefühl nicht, dass du es nicht gespeichert hast. Aber hey, ich bin 74 und in den meisten Jobs werfen sie dich mit 65 raus. Ich liebe also, was ich tue und es bringt mich dazu, weiterzumachen“, sagt er.

Quelle: instagram.com

Michael zeigt sich im Gespräch mit der Zeitung ‚Daily Mirror‘ außerdem dankbar für die Tatsache, dass er schon als Kind einen Einblick in die Schauspiel-Branche gewinnen konnte.

Dank seines Vaters Kirk Douglas habe er viele Stars persönlich kennengelernt: „Der größte Vorteil, zur zweiten Generation zu gehören, ist der, dass du damit aufgewachsen bist, deinen Vater mit Tony Curtis, Frank Sinatra und Gregory Peck zuhause zu sehen […] Du hast ihre Unsicherheiten gesehen und worüber sie sich Sorgen machen. Du betrachtest sie als reale Leute und es hilft dir, ein besseres Verständnis von dem Business zu haben.“