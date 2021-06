Michael Douglas: Sehr sehr peinliche Verwechslung

Catherine Zeta-Jones mit Kirk Douglas und Ehemann Michael.

10.06.2021 20:45 Uhr

Michael Douglas wurde bei der Abschlussfeier seiner Tochter mit deren Großvater Kirk Douglas verwechselt.

Der 76-jährige Star sprach über die peinliche Begegnung mit einem Gratulanten bei der virtuellen Highschool-Abschlussfeier seiner Tochter Carys (18). Mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones hat er außerdem noch Sohn Dylan (20).

Fauxpax im Online-Chat

In der „The Kelly Clarkson Show“ sagte Michael: „Wir hatten eine schöne Erfahrung. Es war eine virtuelle Abschlussfeier. Wir konnten nicht wirklich in demselben Raum sein, in dem sie war, wegen der COVID-Schutzmaßnahmen und all dem. Es war so wundervoll und wir sind so stolz auf sie.“ Dann erzählte Michael Douglas jedoch von einer etwas unangenehmen Begegnung. „Aber ich muss dir sagen, Kelly, es ist ein bisschen hart, wenn du durch die Türen gehst und die anderen Eltern sagen: ‚Oh, Glückwunsch… Sie müssen so stolz auf Ihre Enkelin sein.'“

Michael Douglas lacht drüber

Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Ich werde es nicht persönlich nehmen. Sie versuchen nur, nett zu sein.“ Die beiden Kinder der Hollywood-Stars verlassen nun ihr Zuhause um zu studieren.

Douglas sagte scherzend: „Es gibt diesen Moment, wenn sie weg sind und aus dem Haus sind… und man sieht sich an und im Hinterkopf denkt man: ‚Worüber sollen wir reden?'“ (Bang)