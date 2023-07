"Könnte dich nicht mehr lieben" Michael J. Fox: Emotionale Worte zum 35. Hochzeitstag

Seit 35 Jahren ein Ehepaar: Michael J. Fox und Tracy Pollan, hier 2017. (smi/spot)

SpotOn News | 17.07.2023, 16:28 Uhr

Seit 35 Jahren sind Michael J. Fox und Tracy Pollan nun schon verheiratet. Das scheinen der "Zurück in die Zukunft"-Star und seine Frau selbst kaum glauben zu können. Auf Instagram feiert das Paar sich und seine Liebe mit rührenden Worten und Bildern.

Michael J. Fox (62) und Tracy Pollan (63) überschütten sich zu ihrem 35. Hochzeitstag gegenseitig mit Liebesbekundungen. "35 Jahre lachen, leben, sich zuhören und dich lieben", schrieb der Schauspieler auf Instagram. "Ich danke dir für alles. Für immer dein, Mike", schloss der "Zurück in die Zukunft"-Star den Text. Dazu veröffentlichte er eine Reihe von Bildern, die das Ehepaar über die Jahre zeigt.

"Ich liebe dich so sehr!!!", antwortete Tracy Pollan unter dem Eintrag. Kurz darauf zog sie mit einem eigenen Instagram-Post nach.

"35 Jahre!!! Alles Gute zum Jahrestag, meine Liebe", schrieb die Darstellerin. Sie freue sich auf weitere "wunderbare gemeinsame Abenteuer". Zudem versicherte sie: "Ich könnte dich nicht mehr lieben." Auch Tracy Pollan teilte ein gemeinsames Bild aus vergangenen Tagen.

Bei Dreharbeiten hat es gefunkt

Michael J. Fox und Tracy Pollan lernten sich erstmals am Set der Serie "Familienbande" (1982-1989) kennen. Die Schauspielerin stieg zur vierten Staffel 1985 in die Sitcom ein. Bis 1987 verkörperte sie die Freundin des von Fox gespielten Yuppie Alex P. Keaton. Richtig gefunkt hat es bei Fox und Pollan aber erst ein wenig später, als sie zusammen den Film "Die grellen Lichter der Großstadt" (1988) drehten.

Am 16. Juli 1988 heirateten Michael J. Fox und Tracy Pollan. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder, Sohn Sam (34), die Zwillingsmädchen Aquinnah und Schuyler (28) sowie Tochter Esmé (21).

Auch später trat Tracy Pollan immer wieder an der Seite ihres Mannes auf. Sie spielte Gastrollen in dessen Serien "Chaos City" und "The Michael J. Fox Show". Die ganze Familie ist seit Kurzem in der Apple TV+-Doku "Still: A Michael J. Fox Movie" zu sehen. Sie zeichnet Michael J. Fox' Leben mit Parkinson nach. Seit über 30 Jahren leidet er an der Krankheit.