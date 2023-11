Stars Michael J. Fox: Rührende Worte über seine Frau Tracy

Michael J. Fox - Tracy Pollan - photoshot - October 2016 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2023, 10:00 Uhr

Der Schauspieler schwärmt von seiner Partnerin, die seit vielen Jahren seine größte Stütze ist.

Michael J. Fox hätte seiner Frau verziehen, wenn sie ihn nach seiner Parkinson-Diagnose verlassen hätte.

Der 62-jährige Schauspieler gab seiner Partnerin Tracy Pollan 1988 das Jawort. Doch nur drei Jahre später wurde bei ihm die Hirnkrankheit diagnostiziert, die unkontrollierbare Bewegungen wie Zittern, Steifheit, Gleichgewichts- und Koordinationsschwierigkeiten hervorruft. In der Show ‚CBS Mornings‘ erklärt Fox nun, dass er es verstanden hätte, wenn sich seine Frau dazu entschieden hätte, ihre Ehe zu beenden.

„Ich liebe Tracy natürlich und sie ist eine wunderbare Person, die eine Menge durchgemacht hat. Mir ist klar, dass sie ein eigenes Leben hat, unabhängig davon, dass ich Parkinson habe, dass ich nicht Alex Keaton oder Marty McFly bin – sie ist eine Person“, berichtet er. „Ich denke, deshalb ist es gut gelaufen. Sie hat mir zu verstehen gegeben, dass sie in guten wie in schlechten Zeiten, in Krankheit und Gesundheit zu mir hält.“

Der ‚Zurück in die Zukunft‘-Darsteller schätzt sich sehr glücklich, Tracy an seiner Seite zu haben. „Sie war in der Lage, mir da durchzuhelfen und es mit mir durchzustehen. Und das tut sie seit 35 Jahren“, zollt er seiner Partnerin Tribut. Fox fügt hinzu: „Man hätte ihr jederzeit verzeihen können, wenn sie gesagt hätte: ‚Ich steige einfach aus‘. Aber das hat sie nicht getan“