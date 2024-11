Bei Wohltätigkeitsgala seiner Stiftung Michael J. Fox und Tracy Pollan: Seltener Auftritt mit allen Kindern

Michael J. Fox inmitten seiner Familie: die Töchter Aquinnah (v.l.) und Esme, Ehefrau Tracy Pollan, Sohn Sam und Tochter Schuyler. (ae/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 12:56 Uhr

Diese Familienbande sieht man nicht so oft zusammen. Zur Wohltätigkeitsgala seiner Parkinson-Stiftung begleitete Michael J. Fox nicht nur seine Frau Tracy Pollan. Auch die gemeinsamen vier Kinder strahlten auf dem roten Teppich.

"Zurück in die Zukunft"-Ikone Michael J. Fox (63) und seine Frau Tracy Pollan (64) haben am Wochenende mit ihren vier Kindern einen seltenen Auftritt auf dem roten Teppich gefeiert. Anlass war eine Wohltätigkeitsveranstaltung von Fox' Stiftung.

"Epische Nacht" mit Musik und Comedy

Die sechsköpfige Familie posierte gemeinsam für ein Foto im Casa Cipriani in New York City. Dort fand die jährliche Wohltätigkeitsgala der "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research" statt. Die Veranstaltung trug dieses Mal den Titel "Auf dem Weg zur Heilung von Parkinson ist etwas Komisches passiert". Zusammen mit seiner Frau, seinem Sohn Sam (35), den Zwillingstöchtern Aquinnah und Schuyler (29) sowie Tochter Esmé (23) posierte der an Parkinson erkrankte Schauspieler für die Fotografen.

Auf dem Instagram-Account der Stiftung wurden Fotos und Videos von der Gala veröffentlicht – darunter auch ein Familienbild. Auf einem weiteren Schnappschuss ist Denis Leary (67) zu sehen, wie er auf der Bühne den Gästen zuwinkt. Der Schauspieler führte durch die Veranstaltung. Die Gala habe "mehr als 700 Freunde und Unterstützer zu einer epischen Nacht voller Musik und Comedy" zusammengebracht", heißt es zu den Einblicken. Michael J. Fox ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls auf der Bühne aktiv zu werden. Er spielte zu einem Auftritt von Stevie Nicks (76) Gitarre.

Diagnose mit 29 Jahren

Michael J. Fox ist seit 1988 mit Tracy Pollan verheiratet, die er am Set der Serie "Familienbande" kennengelernt hat. Seine Rolle Marty McFly in der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie machte ihn weltberühmt. 1991 wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert – damals war er erst 29 Jahre alt. Er nutzt seine Popularität, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Im Jahr 2000 gründete er seine Stiftung, um die Parkinson-Forschung zu unterstützen. Die jährliche Wohltätigkeitsgala zielt darauf ab, "Fortschritte zu feiern und wichtige Mittel für die Forschung zu sammeln", wie es auf der Homepage der Foundation heißt. Seit der Gründung seien bereits mehr als 116 Millionen Dollar gesammelt worden.