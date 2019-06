Michael Jackson und Lisa Marie Presley: Doch alles nur vorgetäuscht?

Montag, 17. Juni 2019 21:04 Uhr

Michael Jackson soll Lisa Marie Presleys Unterwäsche mit Parfüm besprüht haben, um so zu tun, als hätten sie zusammen geschlafen. Das behauptet jetzt eine ehemalige Angestellte.

Waren die beiden nie intim?

Der King Of Pop war zwischen 1994 und 1996 jedenfalls offiziell mit Lisa Marie verheiratet. Elvis‘ Tochter unterstützte ihn später stets, als er sich gegen die Behauptungen von Kindesmissbrauch, die 1993 aufkamen, wehrte.

Die Ehe der beiden war oft Gegenstand wilder Verschwörungstheorien, und viele stellten die These auf, es handele sich nur um einen Werbegag. Nun hat Sandy Domz, die als Verwaltungsassistentin auf der Neverland Ranch arbeitete, behauptet, Michael Jackson und Lisa Marie Presley seien nie intim miteinander gewesen

Sie sagte in der CBS-Dokumentation ‚Inside Edition‘, dass „es keine natürliche Beziehung oder Freundschaft zu sein schien“. Domz behauptet: „Michael schnappte sich ihre Unterwäsche und warf sie dann auf den Boden. Er hat sie noch mit Parfüm besprüht und es sollte so aussehen, als wäre Lisa Marie im Schlafzimmer gewesen.“ Die Angestellte fügte hinzu: „Aber meines Wissens war sie nie dort. Sie war entweder im Rosenzimmer oder hatte auf den Gästebetten geschlafen.“ Ach so.

Im Januar 1996 reichte Lisa Marie die Scheidung unter Berufung auf die in Promikreisen üblichen „unvereinbare Differenzen“ ein.