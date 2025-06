Stars Michael Jackson: Vor seinem Tod litt er unter starkem Schlafmangel

Michael Jackson - Madison Square Garden in New York 07 September, 2001 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2025, 09:00 Uhr

Michael Jacksons ehemaliger Anwalt sagte, dass der Star während der Proben für Konzerte, die er nie geben konnte, unter starkem Schlafmangel gelitten habe, bevor er gestorben sei.

Der Sänger befand sich inmitten in den Vorbereitungen für eine geplante Show in der Londoner O2 Arena, die von Juli 2009 bis März 2010 dauern sollte, als er am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einem Herzinfarkt starb, der durch eine Überdosis Beruhigungsmittel und Propofol verursacht wurde.

In seinem neuen ‚Crazy Lucky: Remarkable Stories from Inside the World of Celebrity Icons‘-Buch enthüllt Jacksons Freund und ehemaliger Anwalt John Mason, dass Michael finanzielle Schwierigkeiten gehabt habe und unter enormem Druck stand, als er erzählte, völlig erschöpft zu sein. Der Star soll dem Anwalt von seiner bevorstehenden Tournee erzählt haben, an der er zum Zeitpunkt seines Todes gearbeitet hatte: „Ich kann nicht funktionieren, wenn ich nicht schlafe. Sie müssen sie absagen. Und ich will nicht, dass sie sie absagen.“ Mason fügte hinzu: „2009 lebte ich in Reno, als mich jemand anrief und mir sagte, dass Michael in einem „wirklich schlechten Zustand“ sei. Er wollte wieder auf Tournee gehen, war aber während der Proben auf der Bühne zusammengebrochen. Doch am nächsten Tag war er wieder da. Michael war Michael.“ Berichten von John zufolge habe Michael zu dem Zeitpunkt kurz davor gestanden, seine Neverland Ranch zu verlieren, als der Tourveranstalter von AEG Live auf Jacksons Bitte hin Dr. Conrad Murray hinzuzog, um seine schwere Schlaflosigkeit mit nächtlichen Propofol-Infusionen zu behandeln. Am Morgen seines Todes verabreichte Dr. Murray dem Musiker einen Cocktail aus Beruhigungsmitteln, gefolgt von einer tödlichen Dosis von Propofol, die einen Herzstillstand verursachte.