Film Michael Mann: Er hat den ersten Entwurf des ‚Heat 2‘-Drehbuchs fertiggestellt

Bang Showbiz | 28.03.2025, 16:00 Uhr

Michael Mann verriet, dass er den ersten Entwurf des Drehbuchs für ‚Heat 2‘ abgegeben hat.

Der 81-jährige Regisseur, der das Original-Krimidrama aus dem Jahr 1995 inszenierte, arbeitet seit der Ankündigung im Jahr 2023 an der Fortsetzung des neuen Films.

Und jetzt hat Mann erzählt, dass er die Geschichte fertiggestellt und bei Warner Bros. eingereicht hat. Der Filmemacher erklärte in einem Interview mit ‚Vulture‘: „Ich habe gerade das Drehbuch fertiggestellt und den ersten Entwurf abgegeben. In diesem Fall war es Warner Bros. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“ ‚Heat‘ handelt von dem kriminellen Genie Neil McCauley (Robert De Niro), der einen letzten Raubüberfall plant und dabei in einem spannenden Katz-und-Maus-Spiel von LAPD-Lieutenant Vincent Hanna (Al Pacino) verfolgt wird. Das letzte Update zu ‚Heat 2‘ war im vergangenen November erschienen, als Mann verkündete, dass er aktuell dabei sei, die Geschichte zu schreiben und hoffe, dass das Projekt so „schnell wie möglich“ bei Warner Bros. vorankommen würde. Der ‚Collateral‘-Regisseur fügte hinzu, dass er in den frühen Morgenstunden durch die Straßen von Los Angeles gefahren sei, um sich Inspiration für das Sequel zu holen.