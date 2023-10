Film Michael Mann: ‘Heat 2’ ist sein nächstes Filmprojekt

Michael Mann - February 2015 - Avalon - Directors Guild of America Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2023, 12:00 Uhr

Michael Mann hat bestätigt, dass ‘Heat 2’ sein nächster Film werden wird.

Der ‘Ferrari’-Regisseur hat bestätigt, dass die Adaption des Romans, den er zusammen mit Meg Gardiner geschrieben hat, sein nächstes Projekt auf der großen Leinwand sein wird – und er freut sich auf die Arbeit. Er erzählte ‘Deadline’: „Ja, Meg Gardiner und ich haben den Roman ‚Heat 2‘ geschrieben, der herauskam, als wir gerade ‚Ferrari‘ drehten. Er lief sehr gut. Ich plane, ihn als nächstes zu drehen.“

Vor den Streiks der Hollywood-Autoren und -Schauspieler wurde berichtet, dass Adam Driver – der die Hauptrolle in ‚Ferrari‘ spielte – in Gesprächen sei, um eine junge Version von Neil McCauley zu spielen, der Figur, die von Robert De Niro in dem Original-Krimi von 1995 dargestellt wurde. Obwohl Mann weder bestätigen noch dementieren wollte, ob Driver mitspielen wird, schwärmte der Regisseur, dass die beiden sich sehr gut verstanden haben. „Vielleicht. Wir sprechen noch nicht darüber. Lassen Sie es mich so ausdrücken: Bei Adam und mir hat die Chemie [bei Ferrari] einfach gestimmt. Wir haben die gleiche Arbeitsmoral – und die ist ziemlich intensiv. Wir mögen uns, und wir hatten eine großartige Zeit, um künstlerisch zusammenzuarbeiten”, so Mann.

‘Heat 2’ geht dabei den Weg, zugleich Prequel und Sequel des Krimiklassikers zu sein. Denn einerseits erzählt man die Vorgeschichte des renommierten Crime-Thrillers und andererseits werden die Ereignisse nach dessen Ende beleuchtet. Somit wäre auch eine Rückkehr von Al Pacino als Lieutenant Vincent Hanna im Rahmen des Möglichen.