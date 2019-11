Michael Schumacher: Tochter Gina teilt süßes Familienfoto

Gina-Maria Schumacher (22) sorgt gerade dafür, dass derzeit die Herzen mancher Schumi-Fans höher schlugen. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Tochter des siebenfachen Formel-1 Weltmeisters Michael Schumacher (50) ein Bild von sich und ihren Eltern aus Kindheitstagen.

„Das ist eines meiner Lieblingsbilder“, schrieb die 22-jährige zu dem Schnappschuss. Zu sehen ist die kleine Gina-Maria auf einem Ferrari-Rennauto für Kinder mit Mama Corinna (50) und dem berühmten Papa Michael im Schlepptau.

Gina reitet lieber Western

Dem Rennfieber konnte sich wohl kein Mitglied der Familie entziehen, auch wenn die nun schon erwachsene Rennfahrer-Tochter bekanntlich lieber Western reitet – ganz die Mama. Doch als Kind drehte sie ebenfalls einige runden mit dem Kart. Dass die stolzen Vateraugen da leuchteten ist wohl klar. So allein wollten die Eltern ihren potenziellen Rennfahrer-Nachwuchs dann aber wohl nicht auf die Strecke lassen und scheinen schnell mit aufgesprungen zu sein.

Quelle: instagram.com

Neben der erfolgreichen Teilnahme an Reitturnieren steht die Nichte von Rennfahrer Ralf Schumacher (44) mittlerweile lieber ihrem Bruder Mick (20) bei und feuert den während seiner Formel-2-Rennen an. Der arbeitet gerade fleißig daran, bald als Formel-1-Fahrer durchzustarten. Für alle, die gerne auch nochmal in Erinnerungen schwelgen wollen, zeigt RTL am 13. November ab 20:15 Uhr die Dokumentation „Die Michael-Schumacher-Story“. Diese beschäftigt sich hautsächlich mit dem Jahr 1994, in dem Schumi seinen ersten WM-Titel holte.