Michael Sheen (50): Seine Freundin (25) ist schwanger

Donnerstag, 18. Juli 2019 14:11 Uhr

Michael Sheen im Baby-Glück: Der britische Schauspieler wird mit 50 zum zweiten Mal Vater. Via Twitter lässt er es die Welt wissen.

Britenstar Michael Sheen (50) wird zum zweiten Mal Vater. Mit Freude teile er mit, dass er und seine Partnerin Anna einen „eigenen kleinen Engel“ erwarten, schrieb Sheen am Mittwoch auf Twitter.

„Um es klar zu sagen, wir erwarten ein Baby“, fügte er mit dem Hashtag #nottheantichrist dazu. Damit spielte er auf seine Rolle als Engel Erziraphael in der BBC-Serie „Good Omens“ an. Sheen ist mit der schwedischen Schauspielerin Anna Lundberg (25) zusammen. Beide wohnen in Großbritannien.

Sheen hat eine 20-jährige Tochter namens Lily mit seiner früheren Freundin, der britischen Schauspielerin Kate Beckinsale. Das Paar trennte sich 2003 nach sieben gemeinsamen Jahren. (dpa/KT)

