11.12.2020 13:30 Uhr

Michael Wendler: Dafür verlangt er jetzt 153.000 Euro?

Im Juni diesen Jahres kauften sich Michael Wendler und Laura Müller ein schickes nagelneues Motorboot. Das soll jetzt schon wieder verkauft werden. Doch warum? Braucht der Telegram-Hiobs-Botschafter Geld?

Michael Wendler (48) mit Laura Müller (20) im Schlepptau lieben es zu polarisieren und zeigen nur all zu gerne was sie haben. So liebte es das Paar auch mit ihrer Luxus-Yacht (eigentlich eine kleines Motorbötchen) durch die Kanäle in Cape Coral/Florida zu schippern. Jetzt wird ihr Lieblingsspielzeug für 153.000 Euro zum Verkauf angeboten.

Er will es schnellstmöglich loswerden

Das Boot des Paars findet man derzeit auf einer Online-Webseite „Boat Trader“. Michael Wendler verlangt dort 185.000 Dollar umgerechnet sind das 153.000 Euro. Ein paar Interessenten sollen sich wohl schon gemeldet haben und persönlich für eine Begutachtung vorbeikommen sein. Michael scheint es sehr eilig zu haben, sein Boot schnellstmöglich zu verscherbeln.

Es war nagelneu

Er ist im Juni diesen Jahres kauften sich der gescheiterte Reality-Star und seine Laura ihr erstes eigenes Boot. Baujahr: 2020. Also brandneu! Doch warum der plötzliche Verkauf? Schon damals fragten sich einige wie sich Michael so etwas teures überhaupt leisten kann. Schließlich hat der Schlagersänger rund 1 Millionen Euro schulden.

Sind seine Schulden der Grund?

Warum verkauft Verschwörungstheoretiker Michael sein heißbeliebtes Motorboot? Sind es die Schulden oder will sich das Paar wohl ein größeres Boot zulegen? Bislang hat sich niemand dazu geäußert. Für uns ist die logischste Erklärung ganz einfach. Der 48-Jährige braucht schnellstmöglich Geld um seine unzähligen zu begleichen.

Ihm schuldet der Wendler auch Geld

Timo Berger war eigentlich mal ein guter Freund von Michael und Laura. Der Unternehmer war für die Hochzeitsvorbereitungen zuständig. Da diese ausfiel, verlangt Timo jetzt rund 30.000 Euro für die bereits getroffenen und bezahlten Vorbereitungen vom gescheiterten Reality-Star. Doch Michael will von den Schulden nichts wissen.

Michael will neue Musik rausbringen

Eigentlich dachten wir das Jahr kann nicht noch schlimmer werden, doch wir haben uns geirrt. Der selbsternannte Politikexperte Michael Wendler widmet sich wieder der Musik. Wie das allerdings funktionieren soll, nachdem sein Manager Markus Krampe sich von ihm trennte und auch sein Label Universal Music offenbar die Schnauze gestrichen von ihm voll zu haben scheint, ist fragwürdig.

TSK