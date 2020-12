08.12.2020 20:15 Uhr

Michael Wendler: Das Neuste aus einer erbärmlich ärmlichen Fakewelt

Michael Wendler, der abgestürzte Reality-Darsteller und Schlagersänger, will seinen Anhängern und denen von Laura Müller auf Instagram zwei Dinge zeigen: Wie groß die liebe zu der fast 10 Jahre jüngeren Instagram-Persönlichkeit ist und: Dass er noch genug Kohle hat!

In einem „Do Ist Yourself“ Weihnachtskalender, der heißeste Scheiß der letzten Jahre, packt seine junge Gattin jeden Tag neues Zeug aus: Eine Louis-Vuitton-Tasche für rund 1.200 Euro, High-Heels für rund 1.000 Euro, Weißgold-Ohrringe für rund 2.300 usw. usf.

Nun weiß aber auch der Dümmste, dass Instagram die führende Plattform für gefakten Alltag ist. Was bitte, will Laura Müller ihren Kunden bei Instagram mit dieser Protz-Auspackerei überhaupt sagen? Und dass das bei ihren meisten Followern überhaupt nicht ankommt, dürfte ihr auch nicht entgangen sein.

Hochmut kommt vor dem Fall

Der lächerliche Verschwörungs-Demagoge Michael Wendler sollte mal besser seine Kohle zusammen halten. Die schlimmen Zeiten, die er ja für Deutschland großspurig prognostiziert hat („Fake Pandemie, Medienzensur“ usw.), werden ganz sicher auch an ihm nicht spurlos vorübergehen. (Wart’s nur ab, wenn der böse Joe Biden um die Ecke kommt!) Und da lassen wir mal die 4-5 Millionen Euro, die der Sänger laut seines Ex-Managers bis Ende 2021 verdient hätte, mal ganz außen vor.

„Hochmut kommt vor dem Fall“ – keiner illustriert dieses steinalte Sprichwort aus dem Alten Testament der Bibel, so treffend wie der Göttergatte von Laura Müller, aus der Provinz in Sachsen-Anhalt.

Wendler, der Rattenfänger

Und noch was Herr Wendler: Sie werben in Ihrem Insta-Account keck (unter dem Sekten-Motto der Rattenfänger von Q-Anon „Trust The Plan“): „Telegram zensurfrei abonnieren“. Auch hier gibt’s eine Verbal-Ohrfeige: Es gibt wohl kein vergleichbares Medium, wo sich allein schon die Nutzer selbst derart beschränken und zensieren!

Doch zurück zu den Fakten:

Warum findet so ein absolut unrelevanter Politclown Anfang 2021 überhaupt noch bei DSDS statt – der Castingshow, aus der er sich selbst katapultierte? Von sämtlichen Sendern wird er doch seit seiner bizarren Sinneswandlung als Künstler geschnitten?

„Wir können ihn nicht rausschneiden“

„Michael Wendler ist bei den Castings dabei, die allesamt abgedreht waren, als er sich entschloss, aus der Jury auszusteigen“, erklärte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf heute im „Mediengruppe RTL Podcast. Den Rest der Geschichte kennen wir alle.“

Graf weiter: „Wir haben uns dazu entschlossen, nicht länger mit Michael Wendler zu arbeiten, seit dem Zeitpunkt, wo wir Kenntnis davon hatten, was er da publiziert hat. Dazu stehen wir auch. Gleichwohl – die Castings sind da. Wir können ihn schon allein aus Fairness-Gründen den Kandidaten gegenüber nicht rausschneiden. Er hat mitgevotet und auch aufgrund seines Jury-Entscheids sind Leute in den Recall gekommen.“

Na gut, da ist dann die breitbeinige Macho-Pose unten hoffentlich das Letzte was wir von dem zu sehen kriegen. Aber immerhin sehen wir den Wendler da noch in einer Jacke seines Kurzzeit-Sponsors Uncle Sam. (PV)