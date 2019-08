Michael Wendler: „Die Laura zeigt mir meine Grenzen“

Montag, 5. August 2019 13:45 Uhr

Michael Wendler (47) und seine Teenie-Freundin Laura Müller (19) stehen kurz vor ihrem einjährigen Beziehungsjubiläum. Doch wer hat eigentlich in einer Partnerschaft mit 28 Jahren Altersunterschied das Sagen? Die schüchterne Schülerin oder der gestandene Vater einer Tochter, die selbst in Lauras Alter ist?

Als die Ikone der Schlagerwelt Michael Wendler vor rund einem Jahr die Beziehung mit einem Teenager offiziell machte, erntete er zunächst heftige Kritik. Allerdings nahm die Turtelei zwischen dem Wendler und seiner Laura damals noch niemand so wirklich ernst. In den folgenden Monaten gab es das Liebespaar nur noch im Doppelpack.

Laut den Insta-Storys des Ex-Dschungelcampers konnte man erahnen, dass er und die 19-Jährige wohl rund um die Uhr abhängen. Die Folge: selbst die größten Fans des gefeierten Musikstars hatten irgendwann genug von der öffentlichen Schmuserei und den allzutiefen Einblicken in das Liebesleben mit seiner Schülerin. Zudem ist der offensichtliche Altersunterschied ein gefundenes Fressen für die Hater des Musikers. Michael’s Tochter Adeline Norberg (17) ist sogar im Alter seiner „großen Liebe“.

Aktuell sind der 47-Jährige und die Abiturientin im “Sommerhaus der Stars” zu sehen. Auch in der RTL-Show macht Laura Müller den gewohnt schüchternen Eindruck. Der Wendler selbst hingegen präsentiert sich als der gewohnte Showmaster mit dem ihm eigenen aufgesetzt wirkenden Habitus.

„Ich vertraue meinem Mann“

Jetzt offenbarte der Schlagerstar gegenüber dem RTL-Ableger ‚Vip.de‘: “Die Laura zeigt mir meine Grenzen, die Laura sagt mir, was ich sagen soll”. Klingt ganz danach, als ob die 19-Jährige doch die Hosen an hätte.

“Das ist schon nicht so, dass man jetzt denkt, dass sie das kleine Döfchen ist und das macht, was ich sage”, so Michael weiter. Dass die Schülerin kein “Döfchen” sei, sollte ja klar sein. Schließlich macht sie ja ihr Abitur. Dennoch lag es dem 47-Jährigen offensichtlich am Herzen klar zu stellen, dass er und der Teenie trotz des Altersunterschieds auf einer Wellenlänge sind. Doch auch Laura selbst scheint sehr zufrieden: „Ich vertraue meinem Mann zu hundert Prozent und ich liebe ihn, wie er ist“, so die 19-Jährige.

Quelle: instagram.com

Willi macht den Wendler fertig

Nach einem Jahr Partnerschaft scheinen die beiden wohl ein eingespieltes Team zu sein. Und: Die Herrschaften stehen wohl über der massenhaften Kritik im Netz. Böse Sprüche gehören ja offenbar genauso zum Alltag der beiden Turteltauben.

Herrn Wendler und Frau Müller gibt es am Dienstag, 6. August um 20:15 wieder bei RTL im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

Und da geht’s dann auch ordentlich zur Sache! Willi fühlt sich vom Wendler nicht beachtet und startet daraufhin eine Kampagne gegen ihn. Er versucht, alle anderen mit ins Boot zu holen, um so den Wendler raus zu wählen. Dabei geht er ihn ähnlich an, wie Roland in der ersten Folge: er verbeißt sich in ihm, überzieht ihn mit Schmähungen und führt das Ganze anschließend vor versammelter Mannschaft auf. Und es wird heftig.