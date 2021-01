Michael Wendler hat mit "KZ Deutschland" den Bogen weit überspannt!

06.01.2021 09:17 Uhr

Während bei RTL am Dienstag die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" startete, zog Juror Michael Wendler bei Telegram vom Leder. Der notorische Corona-Leugner verglich die Maßnahmen der Bundesregierung mit einem Konzentrationslager.

Der gefallene Schlagersänger und Reality-TV-Darsteller hat den Bogen nun weit überspannt. Die neuen Corona-Regeln der Ministerpräsidenten des Bundes und der Bundesregierung kommentierte er auf dem Messengerdienst Telgram mit einem dreisten Vergleich.

Wendler schrieb aus dem sonnigen Florida: „KZ Deutschland??? Es ist einfach nur noch dreist, was sich diese Regierung erlaubt! Das Einsperren von freien und unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde“.

Später änderte Michael Wendler – offenbar unter dem Eindruck des aufkommenden Shitstorms – das „KZ Deutschland“ in „Krisenzentrum Deutschland“. Das Medienmagazin postete den Screenshot zuerst und schrieb: „Michael Wendler vergleicht Corona-Schutzmaßnahmen mit Konzentrationslagern. Und RTL so: Dem geben wir die Primetime, ohne Einordnung oder Distanzierung.“

Die „Bild“-Zeitung, die den 48-jährigen einen „völlig abgedrehten Verschwörungstheoretiker“ nennt, schreibt: „Eine Anti-Corona-Maßnahme gleichgesetzt mit Konzentrationslagern, wo während des Holocausts Millionen Menschen ermordet wurden. Ein schockierender Vergleich! Viele Twitter-User reagieren empört.“

Comedian Oliver Pocher reagiert umgehend auf seinen Dauerfeind: „Das ist nur noch dreist, widerlich und asozial … Dieser Vergleich hinkt auf ALLEN Ebenen … Wenn es noch so was wie letzte ‚Sympathien‘ gab, verspielst Du sie hiermit KOMPLETT!“

RTL steckt tief im Dilemma, kann Wendler aus der gestsarteten neuen DSDS-Staffel nicht rausschneiden. Der Sender wiederholt zu dem Tweet des Medienmagazins DWDL.de die bekannte Erklärung: „Wir lassen uns eine erfolgreiche Show nicht von einem Verschwörungstheoretiker zerstören. Die 13 Castingfolgen waren abgedreht, bevor Michael Wendler seine befremdlichen Aussagen tätigte. Nach den Casting-Episoden spielt er keine Rolle mehr – weder bei #DSDS noch bei RTL.“

Die renommierte „Spiegel“-Autorin Anja Rützel hat Via Twitter einen echt guten Vorschlag parat: „Ich sehe keinen Grund, warum man den Wendler nicht mittels Special Effect durch ein Winkmaskottchen unter anderem ersetzen ließ. So ist es indiskutabel.“ (PV)

He @RTLde , ist da nicht für die nächste folge was machbar ? Nach diesem widerlichen KZ Vergleich ist das doch nun wirklich nicht mehr tragbar. #DSDS #Wendler pic.twitter.com/ao7fL6NU0Z

In welcher Welt steht die Abkürzung "KZ" für Krisen Zentrum? Ach ja in der dummen Egal-Welt. Hätte der #Wendler mal in der Schule besser aufgepasst. Widerlich, einfach nur widerlich. pic.twitter.com/tOl5ICuXeW

— Eve? (@Eve_Fussilie) January 6, 2021