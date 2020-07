Michael Wendler: Heiratet er seine Laura in diesem Outfit?

In wenigen Wochen heiratet Michael Wendler seine Laura kirchlich in Las Vegas. Auf Instagram präsentierte er scheinbar jetzt schon sein Hochzeitsoutfit.

Standesamtlich sind Michael Wendler (48, „Sie liebt den DJ“) und Laura Norberg (19) bereits seit dem 19. Juni Mann und Frau. Am 2. August wollen die beiden sich im Beisein von TV-Kameras in Las Vegas auch kirchlich das Jawort geben. Auf Instagram präsentierte der Party-Sänger sich nun im Anzug und kommentierte den Schnappschuss kurz und knapp mit dem Wort „Hochzeits-Outfit“. Tritt er so vor den Traualtar?

Shopping-Tour bei einem Düsseldorfer Herrenausstatter

Auf dem Foto trägt „der Wendler“ einen dunkelblauen Anzug samt hellblauer Weste, Krawatte und Einstecktuch. Aufgenommen wurde es scheinbar bei einem Düsseldorfer Herrenausstatter, denn vor knapp einer Woche hatte der 48-Jährige bereits ein Foto gepostet, das ihn in einem anderen Anzug und in denselben Räumlichkeiten zeigt.

Quelle: instagram.com

Ob der Wahl-Amerikaner, der gemeinsam mit seiner frisch angetrauten Ehefrau in Florida lebt, wirklich in dem nun präsentierten Outfit vor den Traualtar tritt, werden die Fernsehzuschauer bald zu sehen bekommen. Im Rahmen der Sendung „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet“ der Sender RTL, VOX und TVNOW wird die kirchliche Trauung live dokumentiert. In der Real-Life-Doku kann das Publikum bereits jetzt die Hochzeitsvorbereitungen des Paares mitverfolgen – inklusive der Suche nach der richtigen Torte.

(wag/spot)