09.12.2020 18:43 Uhr

Michael Wendler kündigt Album an: Wie soll das gehen?

Alle Hoffnungen darauf, dass das nächste Jahr besser wird als 2020, schwinden dahin: Michael Wendler hat nämlich neue Musik angekündigt. Aber wie will er das machen - ohne Manager?

Michael Wendler tut mal wieder, was er am besten kann: Fragezeichen produzieren. Der 48-jährige Ex-Reality-TV-Darsteller und selbsternannte Politikexperte widmet sich nun zum ersten Mal seit Monaten seinem Nebenberuf: der Musik. Wie das allerdings funktionieren soll, nachdem sein Manager Markus Krampe sich von ihm trennte und auch sein Label Universal Music offenbar die Schnauze gestrichen von ihm voll zu haben scheint, ist fragwürdig.

Ernüchternde Umfrage

Dass über 80 Prozent seiner Follower auf Instagram ihm eigentlich nur zur Belustigung folgen, scheint Michael Wendler noch nicht realisiert zu haben. Diese Zahl konnte man aus seiner letzten Umfrage entnehmen, wer seiner Fans ihn denn gerne bei Instagram live sehen wollte: Da haben ganze 86 Prozent der „Fans“ für „Nein“ gestimmt. Und wie viele von den 14 Prozent der Ja-Voter wirklich interessiert an den Audienzen des Wendlers, ist auch nicht ermittelt. Raten könnte man aber, dass der Anteil nicht gerade gering ist.

„Coming Soon: Start 2021“

Darüber scheint sich der Wendler aber keine Gedanken gemacht zu haben, denn für ihn sind die 14 Prozent Ja-Stimmen womöglich ganz klar wahre Fans. Hinzu kämen die knapp 111.000 Follower seines Telegram-Kanals (von denen sicherlich ebenfalls nicht wenige teilnehmen, um sich über den Wendler aufzuregen).

Und für all die hat er nun die große Überraschung parat: sein brandneues Album, das Anfang 2021 erscheinen soll.

Hintergrund

Beim Branchenriesen Universal Music war nach Informationen unserer Seite das Album mit dem Titel „Egal was die anderen sagen“ ursprünglich für den Oktober angekündigt. Dann wurde es auf Anfang Januar 2021 geschoben.

Der Musiker und Aufhetzer hatte erst im Frühjahr 2020 seinen ersten Vertrag mit der renommierrten Plattenfirma unterzeichnet, bei der Weltstars unter Vertrag sind. Wendler postete schon Mitte Juli das Cover für das erste Studioalbum bei Universal Music, das allerdings längst nicht mehr auf seiner Insta-Seite zu finden ist.

Doch seit seinen Verschwörungstheorie-Eskapaden ist Wendler auch bei Universal Music „in Ungnade gefallen“, so ein Insider zu klatsch-tratsch.de. „Wendler ist als ernstzunehmender Künstler für Partner in Deutschland verbrannt. Es ist nach dieser Geschichte, wo er u.a. RTL mit einer einseitigen und unangekündigten Vertragskündigung brüskierte und demütigte, nicht anzunehmen, dass die dem noch eine Plattform bieten, so als sei nichts passiert. An solch einer Veröffentlichung hängen u.a. viele Cross-Promotion-Aktivitäten. Doch Wendler hat bewiesen: Er ist weder verlässlich, noch kann man ihm trauen. Welches seriöses Unternehmen will mit solchen Leuten zusammenarbeiten, die trotz eines vertraglich vereinbarten Jobs je nach Lust und Laune urplötzlich aussteigen könnten?“

Insofern dürfte der Wendler wohl eher versuchen, das Album auf eigene Kosten bei Streamingdiensten wie iTunes unterzubringen. Ob dort das Publikum sitzt, das ihn noch mag, ist eine andere Frage…

Galerie

Schuldenberg und Lauras Geschenke

Ob er mit dem Album seine Schulden abbezahlen kann, ist ebenso fragwürdig. Und wenn man sich den Luxus-„Weihnachtskalender“ vom Wendler für seine Frau Laura (20) anschaut, kann man ganz stark ins Zweifeln geraten. Die Influencerin teilt den Inhalt jedes Tages nämlich mit ihren Followern – und bisher war der Louis Vuitton Gürtel aus Türchen Nr. 8 im Wert von etwa 700 Euro noch das günstigste Geschenk.

Das klingt so gar nicht nach Schulden. (AKo/PV)