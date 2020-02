Michael Wendler & Laura Müller: Der große Starschnitt! (Teil 2)

Die Fans von Michael Wendler und Laura Müller werden begeistert sein: Das erste gemeinsame Poster des Traumpaares ist da! Die legendäre „Bravo“, Deutschlands erstes Popmusik-Teeniemagazin, hat den sogenannten „Starschnitt“ einst berühmt gemacht.

Wir haben von unserem Grafiker eine moderne Variante des einst so kultigen Magazin-Posters entwerfen lassen. Es gibt insgesamt sechs Teile. Und so funktionierts: Ganz unten für die Vergrößerung auf Teil 2 klicken, danach ausdrucken. Nach Teil 6 alle Teile dann einfach in der richtigen Reihenfolge zusammenkleben! Und fertig! Wie’s zum Schluß aussieht, zeigt unser Foto unten.

Showdown am 1. März im TV

Am Freitag ist Laura Müller ab 20.15 Uhr wieder bei „Let’s Dance“ zu sehen. Am Sonntagabend zeigt sich das Paar dann ebenfalls bei RTL bei der Live-TV-Battle „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“ Dann treten Oliver Pocher und Michael Wendler erstmals gemeinsam in den Ring. In neun Spielrunden und einem großen Finale kämpfen der frischgebackene Vierfach-Vater und der frischverliebte USA-Exilbarde um Ruhm und Ehre. Doch ohne Fleiß eben keinen Preis.