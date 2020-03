Michael Wendler & Laura Müller: Der große Starschnitt! (Teil 3)

Hier gibt es Teil 3 unserer Starschnitts von Popsänger Michael Wendler und seiner schönen Laura! Unten auf den Bildausschnitt zur Vergrößerung klicken, ausdrucken, ausschneiden, zusammenkleben – und fertig ist das Miniposter für daheim!

Die 19-Jährige verriet jetzt übrigens in der Reality-Doku „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika„, dass sie nach dem „Sommerhaus der Stars“ nicht mehr in TV-Trashformaten mitmachen wolle.

Keine TV-Trash mehr?

„Ich weiß jetzt auch für mich, dass ich diesen Weg nicht einschlagen will. Ich sag jetzt erst mal ‚Tschüss, Trash‘ und bin jetzt erst mal offen für die edlen Formate“. Was auch immer „edle Formate“ für und bei Vertragspartner RTL bedeuten könnten!? Dennoch hatte das „Sommerhaus“ was Gutes für Laura: „Es war halt gut als Einstieg in die ganze Branche. Ich war nicht alleine und konnte mir alles angucken, wie das so läuft mit Michael.“

Frisch geschieden

Übrigens ist auch das neu: Laura Müller hat Michael Wendler jetzt ganz für sich. Der Sänger ist frisch geschieden. Claudia Norberg hat ihren Ex und seine Begleiterin bereits gebeten, im Falle einer erneuten Eheschließung nicht den Namen „Norberg“ anzunehmen. „Wenn Michael meinen Nachnamen weiter an Laura Müller gäbe, wäre das meinem verstorbenen Vater und meiner Familie gegenüber sehr unangemessen.“, erklärte sie gegenüber der Bild‘-Zeitung.

Hintergrund: Wender sei ja nur ein Künstlername. Michael Wendler, geborener Skowronek heiße nämlich genau wie sie Norberg.