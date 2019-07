Michael Wendler & Laura ohne Helm auf Motorrad: Erneuter Shitstorm

Samstag, 6. Juli 2019 11:47 Uhr

Momentan sind sie das wohl umstrittenste Paar Deutschlands. Zwischen Schlagersänger Michael Wendler (47) und seiner Freundin Laura Müller (18) liegen 29 Jahre Altersunterschied. Nun kassierte der Wendler einen Shitstorm – mal wieder.

Gestern grüßte Schlagersuperstar Michael Wendler mal wieder aus seiner Wahlheimat Florida. Auf Instagram postete er ein Video, mit welchem er allerdings einen handfesten Shitstorm auslöste. Zurecht! Auf dem Video nimmt Ex-Dschungelcamper Michael Wendler seine erst 18-jährige Freundin Laura mit auf eine Motorrad-Spritztour. Dabei tragen jedoch beide keinen Helm! Wie in Deutschland ist auch in Florida ein Helm absolute Pflicht beim Motorradfahren. Michael verstößt somit nicht nur gegen ein Gesetz sondern spielt auch mit Laura Müllers Leben und mit seinem eigenen natürlich.

Die Follower des „Wendlers“ reagieren völlig entsetzt. „Der Helm auf dem Kopf ist zu warm, aber die Cowboystiefel an den Füßen nicht?!“, schrieb eine Insta-Nutzerin. „Das ja ein tolles Vorbild für viele jungen Leute immer ohne Helm und Schutz echt klasse“, kritisiert ein anderer Follower. Die Fans machen sich wohl zurecht Sorgen um den 47-jährigen. Bei einem Unfall hätten die beiden jedenfalls keine Chance.

Sein neues Album

Erst vor kurzem landete Michael Wendler einen Shitstorm. In seinem Profil postete er immer wieder Fotos von Fans, welche angeblich stolz sein neues Album in die Kamera strecken. Hat er das wirklich so nötig? „Stunde Null“ befindet sich übrigens momentan gerade mal auf Platz 23 der Deutschen Album-Charts.

Quelle: instagram.com