07.10.2020 09:24 Uhr

Michael Wendler macht Kaufland zum Tanztempel: Das Video!

Schlagersänger Michael Wendler und seine blutjunge Frau Laura Müller haben einen Deal mit einer Supermarkt-Kette abgeschlossen haben. Sie machen jetzt im Netz Werbung für die Einzelhandelskette Kaufland.

Noch vor rund zwei Jahren krähte kein Hahn mehr nach Michael Wendler, außer vielleicht auf mässig besuchten einschlägigen Schlagerveranstaltungen. Doch mit der Liebschaft seiner jungen Laura, hat sich auch sein Leben um 180 Grad gewendet.

Neuer Werbedeal?

Michael ist gefragter denn je, er sitzt aktuell in der DSDS-Jury, wirbt als Influencer für mehr oder weniger sinnvolle Produkte und hat jetzt auch anscheinend einen neuen Deal an Land gezogen. Der abgedrehte Spot zeigt Michael Wendler tänzelnd und trällern in den Gängen des Supermarkts, wie er für seine Laura ihre Lieblingssachen einkauft. Er besingt Tofu-Hack oder Bio-Ring und veranstaltete eine wilde Party in den Gängen.

Laura Müller sieht man auf einem Turm aus „jungem Gemüse“ sitzen. Treffender könnte es nicht sein…

Das sagt „Kaufland“

Der Vertrag umfasst eine Social-Media-Kampagne für zwei Wochen – inklusive einer für den Einzelhändler angepassten Version von Wendlers Song „Egal“ (Kaufland-Version: „Regal“). Das dazugehörige Musikvideo gibt es ausschließlich online: auf den Social-Media-Kanälen von Kaufland und als lange Version auf Youtube und der Kaufland-Webseite. Zusätzlich wird der Song auch in den Kaufland-Filialen zu hören sein. Weitere Highlights sind der passende Instagram-Filter „(Ver)Wendler“, mit dem die User sich in Michael Wendler verwandeln können, sowie lustige Meme-Spots.

„Günstige Preise gehören zu unseren Kernkompetenzen. Mit Michael Wendler haben wir einen Kooperationspartner gefunden, der diese Botschaft humorvoll und sympathisch transportiert“, erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei „Kaufland“.