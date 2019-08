Michael Wendler macht seine Laura zur Moderatorin – die Häme folgt

Na bitte, geht doch: Schlagersuperstar Michael Wendler lässt seine Laura bei seinem Konzert moderieren.

Der 47-Jährige schwebt bereits seit mehreren Monaten auf Wolke sieben. Obwohl seine Liebste vor der Beziehung noch unbekannt war, hat sie bereits mehr Follower auf Instagram. Auch im Fernsehen fasst sie dank ihm immer mehr Fuß. Nachdem die beiden bereits bei ‚Goodbye Deutschland‘ zu sehen waren, waren sie nun auch Kandidaten in der RTL-Show ‚Das Sommerhaus der Stars‘. Nun wagt sie dank ihm den nächsten Schritt und kommt auf die Bühne.

„Spektakulär“?

„Spektakulär! Laura moderiert ihre erste Show, und nicht irgendeine Show, sondern das Michael Wendler-Konzert in der Turbinenhalle in Oberhausen zusammen mit Frank Neuenfels“, verkündete der Wendler großspurig via Instagram begeistert neben einem Foto des Ankündigungsplakats. Während der Schlagerstar angesichts dieser Neuigkeit ganz aus dem Häuschen ist, zeigen sich einige der Follower alles andere als begeistert. „Sie kann ja nicht mal auf Instagram fehlerfrei sprechen“, „Spektakulär ist anders, Herr Wendler“ oder „Hoffentlich spricht sie ganze Sätze“, schreiben drei User hämisch.

Andere freuen sich jedoch auf die neue Aufgabe der 19-Jährigen Laura Müller. „Das macht sie ganz bestimmt super“ oder „Laura wird bestimmt total aufgeregt sein, aber das schafft sie schon“ heißt es in zwei aufbauenden Kommentaren. Wie sich Laura am Ende wirklich als Co-Moderatorin macht, wird sich bei dem Auftritt dann zeigen.

Bei Insta postete der Star dann noch ein wundervolles Selfie mit seiner jungen Freundin. Dazu schrieb eine Userin: „Auf dem Foto sieht die Kleine aus wie 12. Lass doch mal den Filter weg. Bei dir funktioniert er leider nicht. Ach menno, lasst doch mal den Wendler in Ruhe!