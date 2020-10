29.10.2020 09:55 Uhr

Michael Wendler meldet sich erstmals zu Wort und kündigt Comeback an!

Nachdem Michael Wendler vor wenigen Wochen sein DSDS-Aus via Instagram bekannt gab, war es ruhig um ihn geworden. Bis jetzt, der Wendler kündigt sein Comeback an.

Eigentlich sollte Michael Wendler in der kommenden DSDS-Jury sitzen – definitiv sein Karriere-Höhepunkt. Doch bereits nach wenigen Drehtagen entschied er sich auszusteigen.

Neues Pärchenbild

In einem Instagram-Video verkündete er sein DSDS-Aus und verbreitete gleichzeitig krude Corona-Ansichten und Halbwahrheiten. Viele Werbepartner und Weggefährten wendeten sich von ihm ab.

Seit dem war es sehr ruhig geworden um den Wendler geworden. Am Mittwoch kehrte er dann mit einem Pärchenbild mit seiner blutjungen Frau Laura Müller zurück. Nun folgte die Ankündigung für sein Comeback, was auch immer damit gemeint ist.

Seine ersten Worte

In seiner Instagram-Story meldet sich der Wendler zu Wort und schreibt: „Wir leben auf dem Höhepunkt der Zeit in einer falschen Welt. Deshalb wird man gemieden, wenn man echt ist. Deshalb wird man, wenn man die Wahrheit sagt, verachtet und verbannt. Die Gesellschaft befindet sich am Wendepunkt. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Es erfordert ernsthaft Mut, jetzt echt zu sein!“

Goodbye Wendler

Damit zielt der mittelmäßige Schlagersänger mit Sicherheit auf die Kritik, Anfeindung und Abwendung, die er nach seinem wirren Insta-Video erfahren musste. Von seinen Fans und Followern hagelte es massig Kritik.

Aber auch Kooperationspartner wendeten sich ab. Zum Beispiel cancelte RTL die geplante Hochzeits-Doku mit Michael und Laura und auch „Goodbye Deutschland“ sagte nach dem Video Goodbye Wendler!

Galerie

Sein Comeback

Übrigens, neben den kryptischen Worten in seiner Insta-Story kündigte der Sänger auch sein Comeback an. Er schrieb in einem weiteren Post: „Zurück am 3. November!“

Was genau damit gemeint ist, ließ der 48-Jährige offen. Kommen dann weitere Corona-Theorie-Videos, gibt es dann neue Musik oder einen weiteren Rabattcode für Zahnbleaching-Systeme? Es bleibt spannend…